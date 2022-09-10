The Telegraph: газовый ультиматум Путина поставил Евросоюз на место

The Telegraph: ЕС передумал вводить ценовой потолок на газ из-за ультиматума Путина

Владимир Путин заявлял, что при введении предельной цены на энергоресурсы РФ они перестанут поставляться в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Евросоюз отказался от введения ограничительных цен на российский газ. Причиной этого стала угроза президента РФ Владимира Путина прекратить поставки энергоресурса в ответ на любое ограничение, пишет Том Рис для The Telegraph.

«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения. <> Министры энергетики ЕС согласились провести рейд против энергетических гигантов и оказать помощь энергетическим компаниям, пострадавшим от нестабильности на рынках», — говорится в статье.

Отмечается также, что Европейская комиссия должна разработать более подробные планы, ведь если принять ограничение цен в таком виде, пострадают от этого в первую очередь европейцы. Цены на энергоресурсы из РФ, в свою очередь, продолжат расти. Подробности планов будут опубликованы на следующей неделе, сообщает издание.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на заявление Европы об устанавливаемом «потолке» для поставляемых нефти и газа из РФ, заявил, что в таком случае энергоресурсы вообще перестанут поставляться. Кроме того, освободившийся объем энергоресурсов будет перенаправлен на азиатский рынок, сообщает телеканал 360. В начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» согласовали введения потолка цен. Против выступили пять стран ЕС, напоминает «Национальная служба новостей».

Жесткие санкции Европа и США ввели против России после начала вынужденной спецоперации на Украине. Главные цели российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также спасение мирных жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ и нацбатов.