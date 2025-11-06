Песков: российские дипломаты уже ограничены в Шенгенской зоне

Песков допустил, что в будущем ограничения по передвижению в Шенгенской зоне будут усилены Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские дипломаты уже столкнулись с дополнительными ограничениями передвижения по странам Шенгенской зоны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Дипломаты РФ уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне», — сказал Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

По словам представителя Кремля, не исключена возможность установления новых ограничений в ближайшем будущем. Песков также напомнил, что из-за введения этих трудностей против россиян, европейцы «не забыли, как строить стены».

Продолжение после рекламы