Песков: российские дипломаты уже ограничены в Шенгенской зоне
Песков допустил, что в будущем ограничения по передвижению в Шенгенской зоне будут усилены
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российские дипломаты уже столкнулись с дополнительными ограничениями передвижения по странам Шенгенской зоны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Дипломаты РФ уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне», — сказал Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
По словам представителя Кремля, не исключена возможность установления новых ограничений в ближайшем будущем. Песков также напомнил, что из-за введения этих трудностей против россиян, европейцы «не забыли, как строить стены».
Ранее стало известно, что Евросоюз может приступить к прекращению выдачи шенгенских мультивиз гражданам России начиная с текущей недели. Об этом изданию Politico сообщили представители европейских официальных структур. Российские путешественники получат возможность оформлять исключительно визы с однократным пересечением границы. Исключения будут предусмотрены по гуманитарным основаниям, а также для лиц, имеющих гражданство государств — членов Евросоюза. Вместе с тем, как отметили представители издания, Еврокомиссия не обладает правом введения тотального запрета на въезд российских туристов, однако в ее компетенцию входит существенное усложнение данной процедуры, передает 360.ru.
