Песков: Путин находится в постоянном контакте с азиатскими лидерами

Песков отметил, что у президента РФ очень хорошие дружеские отношения с азиатскими лидерами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поддерживает регулярное общение с лидерами азиатских государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На самом деле президент достаточно часто с ними (лидерами азиатских стран) общается, и мы далеко не каждый раз сообщаем об этих разговорах. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что у Путина на постоянной основе проходит общение с лидерами», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь особо отметил, что у президента очень хорошие искренние дружеские отношения с азиатскими лидерами.