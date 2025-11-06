Песков: Путин находится в постоянном контакте с азиатскими лидерами
Песков отметил, что у президента РФ очень хорошие дружеские отношения с азиатскими лидерами
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин поддерживает регулярное общение с лидерами азиатских государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«На самом деле президент достаточно часто с ними (лидерами азиатских стран) общается, и мы далеко не каждый раз сообщаем об этих разговорах. Поэтому здесь можно однозначно сказать, что у Путина на постоянной основе проходит общение с лидерами», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь особо отметил, что у президента очень хорошие искренние дружеские отношения с азиатскими лидерами.
Отвечая на вопрос о позиции Кремля относительно саммита C5+1, который начинается в США, Песков назвал подобные форматы широко распространенной практикой. Песков напомнил, что у России существует собственный формат взаимодействия с регионом — «Россия — Центральная Азия», встреча в рамках которого состоялась совсем недавно. Помимо этого, он перечислил другие существующие форматы сотрудничества: «Китай — Центральная Азия» и «Япония — Центральная Азия». Пресс-секретарь подчеркнул естественность того, что партнеры России в Центральной Азии обсуждают свои взаимоотношения в рамках различных форматов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.