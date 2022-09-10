Стоматолог Ожерельев: сон на боку меняет прикус и форму лица

11 сентября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

После удаления зуба нельзя спать на спине, сказал Николай Ожерельев Фото: Анна Майорова © URA.RU Частый сон на боку или на животе может привести к изменению положения зубов и формы лица. Об этом сообщил в беседе с URA.RU главный врач Медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев. «Поза для сна, безусловно, влияет на состояние зубов. Так, например, привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица. При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку. Так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса», — сказал Николай Ожерельев. Прикус нарушится и в случае, если вы спите без подушки, отмечает стоматолог. «Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу. В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены. Кончик языка при этом будет находиться за верхними передними зубами и слегка касаться неба», — рассказал главврач. Он подчеркнул, что спать на спине не рекомендуется сразу после удаления зуба мудрости. «Такая поза может спровоцировать возникновение отека. В первые несколько ночей после удаления зуба нужно спать на боку на высокой подушке, чтобы голова была приподнята», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частый сон на боку или на животе может привести к изменению положения зубов и формы лица. Об этом сообщил в беседе с URA.RU главный врач Медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев. «Поза для сна, безусловно, влияет на состояние зубов. Так, например, привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица. При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку. Так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса», — сказал Николай Ожерельев. Прикус нарушится и в случае, если вы спите без подушки, отмечает стоматолог. «Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу. В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены. Кончик языка при этом будет находиться за верхними передними зубами и слегка касаться неба», — рассказал главврач. Он подчеркнул, что спать на спине не рекомендуется сразу после удаления зуба мудрости. «Такая поза может спровоцировать возникновение отека. В первые несколько ночей после удаления зуба нужно спать на боку на высокой подушке, чтобы голова была приподнята», — добавил эксперт.