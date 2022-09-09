Тюменский аэропорт реконструируют за миллиарды рублей

Аэропорт Рощино в Тюмени реконструируют к 2026 году за 8 миллиардов рублей

Информация о реконструкции Рощино появилась на портале госзакупок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тюменском аэропорту Рощино проведут реконструкцию, на которую выделили почти восемь миллиардов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Сейчас акционерное общество «Аэропорт Рощино» ищет подрядчика, который проведет все работы за четыре года.

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Тюмень (Рощино)» — указано в закупке. Начальная (максимальная) цена договора указана в 7,912 миллиардов рублей. В документации также уточняется, что работы необходимо выполнить до 31 октября 2026 года.

Ранее URA.RU также сообщало, что в прошлом году в Рощино сообщили о начале четырехлетней стройки, результатом которой должен стать новый терминал аэропорта. Его пристроят к уже имеющемуся зданию. После обновления пропускная способность аэропорта вырастет почти в два раза, до 3,8 млн пассажиров в год.