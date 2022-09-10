Кадыров назвал истинную цель спецоперации на Украине

В ходе спецоперации Россия борется за свое будущее. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«И еще раз о Донбассе и наших истинных целях в наблюдаемых СВО. „Для чего это все надо было?“ Такая категория должна знать — события в Донбассе происходят не на пустом месте. Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского посольства. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свою традицию, признание, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — написал Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал о новой тактике вооруженных сил Украины — у ВСУ нет тактики и стратегии. Поэтому, по словам главы Чечни, украинские солдаты гибнут в большом количестве. Глава Чеченской республики также рассказал, что о планомерном уничтожении техники и живой силы ВСУ в районе Соледара, пишет RT. Кроме того, он сообщил, что два элитных спецподразделения Чечни направлены на Украину, поясняет «Национальная служба новостей».
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.
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В ходе спецоперации Россия борется за свое будущее. Об этом в своем telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «И еще раз о Донбассе и наших истинных целях в наблюдаемых СВО. „Для чего это все надо было?“ Такая категория должна знать — события в Донбассе происходят не на пустом месте. Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского посольства. Мы боремся за будущее нашей страны — России, за свою традицию, признание, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости», — написал Кадыров. Ранее Рамзан Кадыров рассказал о новой тактике вооруженных сил Украины — у ВСУ нет тактики и стратегии. Поэтому, по словам главы Чечни, украинские солдаты гибнут в большом количестве. Глава Чеченской республики также рассказал, что о планомерном уничтожении техники и живой силы ВСУ в районе Соледара, пишет RT. Кроме того, он сообщил, что два элитных спецподразделения Чечни направлены на Украину, поясняет «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида.