В Германии унижают латвийского хоккеиста, покинувшего «Спартак» из-за спецоперации

10 сентября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Ранее хоккеист Микс Индрашис выступал за «Спартак» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Германии унижают латвийского хоккеиста, покинувшего «Спартак» из-за спецоперации. Об этом сам нападающий сборной Латвии Микс Индрашис рассказал в беседе Sud Kurier. «Однажды, будучи в Германии он [Индрашис] вышел на прогулку с сыном, ему показали средний палец», — цитирует Sports 24 выжимки с интервью спортсмена немецкому изданию. По словам хоккеиста, тот играл за сборную Латвии десять лет подряд и думал, что люди его знают. «У большинства из них [немецких болельщиков] было хорошее мнение обо мне, но некоторые реагировали очень плохо. Это меня вывело из себя», — пояснил Индрашис. Это произошло после того, как спортсмен, по словам спортивного издания, «внезапно превратился в полностью политически настроенного против России человека». Как пишет спортивное СМИ, переехав в Германию, Индрашис не смог избавиться от «российского шлейфа». Очевидно, что немецкие болельщики следили за ситуацией и знали о том, что Микс как—то странно «съехал» с темы выступлений в КХЛ, чего болельщики не оценили. «Другие люди писали сообщения в социальных сетях и оскорбляли меня», — сказал Индрашис. Один из хоккейных болельщиков высказался по поводу данной ситуации. «Зря он это все затеял. Ехал бы спокойно в „Спартак“. Хейта было бы столько же, зато денег бы заработал», — отметил пользователь с никнеймом Tagge на сайте издания Sud Kurier. В конце июля 2022 года нападающий сборной Латвии Микс Индрашис перешел в немецкий «Швеннинген» [хоккейную команду]. Сделал он это, имея действующий контракт с московским «Спартаком. При этом, спустя время, Индрашис стал отрицать наличие контракта после того, как в Федерации хоккея Латвии начали давить на хоккеиста [в связи со спецоперацией РФ] и тот не стал переходить в КХЛ. «Сам форвард отрицал наличие подписанного контракта со «Спартаком» и вообще неожиданно превратился в полностью политически настроенного против России человека», — пишет спортивное издание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Германии унижают латвийского хоккеиста, покинувшего «Спартак» из-за спецоперации. Об этом сам нападающий сборной Латвии Микс Индрашис рассказал в беседе Sud Kurier. «Однажды, будучи в Германии он [Индрашис] вышел на прогулку с сыном, ему показали средний палец», — цитирует Sports 24 выжимки с интервью спортсмена немецкому изданию. По словам хоккеиста, тот играл за сборную Латвии десять лет подряд и думал, что люди его знают. «У большинства из них [немецких болельщиков] было хорошее мнение обо мне, но некоторые реагировали очень плохо. Это меня вывело из себя», — пояснил Индрашис. Это произошло после того, как спортсмен, по словам спортивного издания, «внезапно превратился в полностью политически настроенного против России человека». Как пишет спортивное СМИ, переехав в Германию, Индрашис не смог избавиться от «российского шлейфа». Очевидно, что немецкие болельщики следили за ситуацией и знали о том, что Микс как—то странно «съехал» с темы выступлений в КХЛ, чего болельщики не оценили. «Другие люди писали сообщения в социальных сетях и оскорбляли меня», — сказал Индрашис. Один из хоккейных болельщиков высказался по поводу данной ситуации. «Зря он это все затеял. Ехал бы спокойно в „Спартак“. Хейта было бы столько же, зато денег бы заработал», — отметил пользователь с никнеймом Tagge на сайте издания Sud Kurier. В конце июля 2022 года нападающий сборной Латвии Микс Индрашис перешел в немецкий «Швеннинген» [хоккейную команду]. Сделал он это, имея действующий контракт с московским «Спартаком. При этом, спустя время, Индрашис стал отрицать наличие контракта после того, как в Федерации хоккея Латвии начали давить на хоккеиста [в связи со спецоперацией РФ] и тот не стал переходить в КХЛ. «Сам форвард отрицал наличие подписанного контракта со «Спартаком» и вообще неожиданно превратился в полностью политически настроенного против России человека», — пишет спортивное издание.