09 сентября 2022
08 сентября 2022

Уникальное природное явление ознаменовало день города в ЯНАО. Фото

На День города Салехарда появилось северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Жители Салехарда восхитились северным сиянием Фото:

В День города Салехард жители увидели северное сияние. Фотографии появились в социальных сетях.

«В Салехарде в День города арктическая природа преподнесла всем подарок — первое осеннее северное сияние. Небо прояснилось, и яркие красочные всполохи наблюдают жители и гости единственного в мире города на полярном круге», — пишут восхищенные горожане.

Ранее жители Нижневартовска наблюдали в небе яркое северное сияние. Уникальное природное явление увидели и в других районах ХМАО.

Жители Салехарда получили отличный подарок на День города.

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В День города Салехард жители увидели северное сияние. Фотографии появились в социальных сетях. «В Салехарде в День города арктическая природа преподнесла всем подарок — первое осеннее северное сияние. Небо прояснилось, и яркие красочные всполохи наблюдают жители и гости единственного в мире города на полярном круге», — пишут восхищенные горожане. Ранее жители Нижневартовска наблюдали в небе яркое северное сияние. Уникальное природное явление увидели и в других районах ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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