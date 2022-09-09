Жители Салехарда восхитились северным сиянием
В День города Салехард жители увидели северное сияние. Фотографии появились в социальных сетях.
«В Салехарде в День города арктическая природа преподнесла всем подарок — первое осеннее северное сияние. Небо прояснилось, и яркие красочные всполохи наблюдают жители и гости единственного в мире города на полярном круге», — пишут восхищенные горожане.
Ранее жители Нижневартовска наблюдали в небе яркое северное сияние. Уникальное природное явление увидели и в других районах ХМАО.
Жители Салехарда получили отличный подарок на День города.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»