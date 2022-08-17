17 августа 2022
16 августа 2022

Жители ХМАО стали свидетелями уникального природного явления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Северное сияние вызывают геомагнитные бури Фото:

Жители Нижневартовска наблюдали в небе яркое северное сияние. Уникальное природное явление увидели и в других районах ХМАО, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Сегодня было очень яркое сияние в небе над городом. О мощном северном сиянии пишут по всей Югре, собрали для вас кадры», — сообщается в Telegram.

Полярное сияние появляется при геомагнитном возмущении. Сильная магнитная буря началась 17 августа и продлится три дня, сообщает «Царьград».

Ранее URA.RU рассказало что жители Нижневартовска впечатлила гроза. Фотографиями ярких молний вартовчане поделились в соцсетях.

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Фото:
Фото:

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Жители Нижневартовска наблюдали в небе яркое северное сияние. Уникальное природное явление увидели и в других районах ХМАО, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Сегодня было очень яркое сияние в небе над городом. О мощном северном сиянии пишут по всей Югре, собрали для вас кадры», — сообщается в Telegram. Полярное сияние появляется при геомагнитном возмущении. Сильная магнитная буря началась 17 августа и продлится три дня, сообщает «Царьград». Ранее URA.RU рассказало что жители Нижневартовска впечатлила гроза. Фотографиями ярких молний вартовчане поделились в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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