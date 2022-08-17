Северное сияние вызывают геомагнитные бури
Жители Нижневартовска наблюдали в небе яркое северное сияние. Уникальное природное явление увидели и в других районах ХМАО, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«Сегодня было очень яркое сияние в небе над городом. О мощном северном сиянии пишут по всей Югре, собрали для вас кадры», — сообщается в Telegram.
Полярное сияние появляется при геомагнитном возмущении. Сильная магнитная буря началась 17 августа и продлится три дня, сообщает «Царьград».
Ранее URA.RU рассказало что жители Нижневартовска впечатлила гроза. Фотографиями ярких молний вартовчане поделились в соцсетях.
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