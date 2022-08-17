Жители ХМАО стали свидетелями уникального природного явления. Фото

18 августа 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Северное сияние вызывают геомагнитные бури Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Нижневартовска наблюдали в небе яркое северное сияние. Уникальное природное явление увидели и в других районах ХМАО, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Сегодня было очень яркое сияние в небе над городом. О мощном северном сиянии пишут по всей Югре, собрали для вас кадры», — сообщается в Telegram. Полярное сияние появляется при геомагнитном возмущении. Сильная магнитная буря началась 17 августа и продлится три дня, сообщает «Царьград». Ранее URA.RU рассказало что жители Нижневартовска впечатлила гроза. Фотографиями ярких молний вартовчане поделились в соцсетях. Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» Фото: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

Жители Нижневартовска наблюдали в небе яркое северное сияние. Уникальное природное явление увидели и в других районах ХМАО, сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Сегодня было очень яркое сияние в небе над городом. О мощном северном сиянии пишут по всей Югре, собрали для вас кадры», — сообщается в Telegram. Полярное сияние появляется при геомагнитном возмущении. Сильная магнитная буря началась 17 августа и продлится три дня, сообщает «Царьград». Ранее URA.RU рассказало что жители Нижневартовска впечатлила гроза. Фотографиями ярких молний вартовчане поделились в соцсетях.