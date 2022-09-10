10 сентября 2022
09 сентября 2022

Пропавший на трассе в Челябинской области дальнобойщик найден погибшим. Скрин

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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, гуманитарная помощь, фура с гуманитарной помощью
Мужчина оставил машину у придорожного кафе Фото:

В Челябинской области найден погибшим дальнобойщик, грузовой автомобиль которого был найден закрытым у придорожного кафе под Южноуральском. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-Спас». По данным соседей, мужчина сильно болел.

«Последнее время он болел, проблемы с ЖКТ, и у него было такое, что он прямо с рейса попадал в больницу. Поэтому нужно тщательно искать в больницах», — сообщила накануне его знакомая Венера Шайхудинова в сообществе «ЛЕГИОН СПАС74» во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что мужчина припарковал свой грузовик у придорожного кафе под Южноуральском и скрылся в неизвестном направлении. Он совершал рейс из Челябинска в Магнитогорск. Последний раз дальнобойщик выходил на связь 1 сентября.

Дальнобойщик был найден погибшим

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В Челябинской области найден погибшим дальнобойщик, грузовой автомобиль которого был найден закрытым у придорожного кафе под Южноуральском. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-Спас». По данным соседей, мужчина сильно болел. «Последнее время он болел, проблемы с ЖКТ, и у него было такое, что он прямо с рейса попадал в больницу. Поэтому нужно тщательно искать в больницах», — сообщила накануне его знакомая Венера Шайхудинова в сообществе «ЛЕГИОН СПАС74» во «ВКонтакте». Ранее стало известно, что мужчина припарковал свой грузовик у придорожного кафе под Южноуральском и скрылся в неизвестном направлении. Он совершал рейс из Челябинска в Магнитогорск. Последний раз дальнобойщик выходил на связь 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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