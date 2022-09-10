Мужчина оставил машину у придорожного кафе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области найден погибшим дальнобойщик, грузовой автомобиль которого был найден закрытым у придорожного кафе под Южноуральском. Об этом сообщили в поисковом отряде «Альфа-Спас». По данным соседей, мужчина сильно болел.

«Последнее время он болел, проблемы с ЖКТ, и у него было такое, что он прямо с рейса попадал в больницу. Поэтому нужно тщательно искать в больницах», — сообщила накануне его знакомая Венера Шайхудинова в сообществе «ЛЕГИОН СПАС74» во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что мужчина припарковал свой грузовик у придорожного кафе под Южноуральском и скрылся в неизвестном направлении. Он совершал рейс из Челябинска в Магнитогорск. Последний раз дальнобойщик выходил на связь 1 сентября.