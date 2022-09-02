02 сентября 2022

Дальнобойщик пропал на трассе в Челябинской области

На трассе между Магнитогорском и Челябинском пропал дальнобойщик
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Пустая машина была найдена возле придорожного кафе Фото:

Водитель большегруза пропал на трассе между Челябинском и Магнитогорском. Последний раз мужчина выходил на связь 1 сентября.

«Совершал рейс из Челябинска в сторону Магнитогорска, остановился на ночлег на трассе в районе Южноуральска возле придорожного кафе. Утром вышел из машины, оставив мобильный телефон и документы, машину закрыл. Куда направился — неизвестно», — говорится в объявлении о пропаже, размещенном в паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте».

Пропавшему дальнобойщику 51 год. Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, серо-голубые глаза, короткая стрижка, седые волосы, на левой кисти татуировка с первой группой крови. Носит усы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться к волонтерам поискового отряда «Легион-Спас» или по телефону 8-912-40-65-265.

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Водитель большегруза пропал на трассе между Челябинском и Магнитогорском. Последний раз мужчина выходил на связь 1 сентября. «Совершал рейс из Челябинска в сторону Магнитогорска, остановился на ночлег на трассе в районе Южноуральска возле придорожного кафе. Утром вышел из машины, оставив мобильный телефон и документы, машину закрыл. Куда направился — неизвестно», — говорится в объявлении о пропаже, размещенном в паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте». Пропавшему дальнобойщику 51 год. Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, серо-голубые глаза, короткая стрижка, седые волосы, на левой кисти татуировка с первой группой крови. Носит усы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться к волонтерам поискового отряда «Легион-Спас» или по телефону 8-912-40-65-265.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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