Дальнобойщик пропал на трассе в Челябинской области

На трассе между Магнитогорском и Челябинском пропал дальнобойщик

Пустая машина была найдена возле придорожного кафе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Водитель большегруза пропал на трассе между Челябинском и Магнитогорском. Последний раз мужчина выходил на связь 1 сентября.

«Совершал рейс из Челябинска в сторону Магнитогорска, остановился на ночлег на трассе в районе Южноуральска возле придорожного кафе. Утром вышел из машины, оставив мобильный телефон и документы, машину закрыл. Куда направился — неизвестно», — говорится в объявлении о пропаже, размещенном в паблике «На дорогах Магнитки» в соцсети «ВКонтакте».

Пропавшему дальнобойщику 51 год. Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, серо-голубые глаза, короткая стрижка, седые волосы, на левой кисти татуировка с первой группой крови. Носит усы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят обращаться к волонтерам поискового отряда «Легион-Спас» или по телефону 8-912-40-65-265.