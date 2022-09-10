В Тюменской области начали работу 139 избирательных участков
В Тюменской области начали работу 139 избирательных участков. Местным жителям 11 сентября предстоит проголосовать за депутатов различного уровня. На участие в выборах зарегистрировано 245 кандидатов.
Основные избирательные кампании пройдут:
- в Тобольске довыборы в городскую думу (два вакантных места);
- в Ишиме довыборы в городскую думу (два места);
- в Вагайском районе выборы в думу (15 мест);
- в Ишимском районе выборы в думу (15 мест).
Также около 70 мандатов будет определено в думах сельских поселений. В Тюменской области проголосовать смогут более 185 тысяч избирателей.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»