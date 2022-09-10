В Тюменской области открылись избирательные участки. Список

В Тюменской области в единый день голосования открылись избирательные участки

11 сентября 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

В Тюменской области начали работу 139 избирательных участков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области начали работу 139 избирательных участков. Местным жителям 11 сентября предстоит проголосовать за депутатов различного уровня. На участие в выборах зарегистрировано 245 кандидатов. Основные избирательные кампании пройдут: в Тобольске довыборы в городскую думу (два вакантных места);

в Ишиме довыборы в городскую думу (два места);

в Вагайском районе выборы в думу (15 мест);

в Ишимском районе выборы в думу (15 мест). Также около 70 мандатов будет определено в думах сельских поселений. В Тюменской области проголосовать смогут более 185 тысяч избирателей.

В Тюменской области начали работу 139 избирательных участков. Местным жителям 11 сентября предстоит проголосовать за депутатов различного уровня. На участие в выборах зарегистрировано 245 кандидатов. Основные избирательные кампании пройдут: Также около 70 мандатов будет определено в думах сельских поселений. В Тюменской области проголосовать смогут более 185 тысяч избирателей.