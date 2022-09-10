10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Тюменской области открылись избирательные участки. Список

В Тюменской области в единый день голосования открылись избирательные участки
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Выборы-2021. Тюмень, выборы, урна для голосования, избиратель, санитарные нормы
В Тюменской области начали работу 139 избирательных участков Фото:

В Тюменской области начали работу 139 избирательных участков. Местным жителям 11 сентября предстоит проголосовать за депутатов различного уровня. На участие в выборах зарегистрировано 245 кандидатов.

Основные избирательные кампании пройдут:

  • в Тобольске довыборы в городскую думу (два вакантных места);
  • в Ишиме довыборы в городскую думу (два места);
  • в Вагайском районе выборы в думу (15 мест);
  • в Ишимском районе выборы в думу (15 мест).

Также около 70 мандатов будет определено в думах сельских поселений. В Тюменской области проголосовать смогут более 185 тысяч избирателей.

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В Тюменской области начали работу 139 избирательных участков. Местным жителям 11 сентября предстоит проголосовать за депутатов различного уровня. На участие в выборах зарегистрировано 245 кандидатов. Основные избирательные кампании пройдут: Также около 70 мандатов будет определено в думах сельских поселений. В Тюменской области проголосовать смогут более 185 тысяч избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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