Пермские танцоры приблизились к финалу в шоу на ТНТ

Пермская команда «DS Crew», полуфиналисты проекта «Новые танцы» на ТНТ 2021 года, выступила в новом сезоне танцевального шоу. Их пластику и необычный стиль отметило жюри — хореограф Егор Дружинин и танцор Мигель. Благодаря их голосам команда из Перми прошла в следующий тур «Новых танцев» и появится вновь в эфире телеканала. Выпуск с танцорами из Перми был эксклюзивно в эфире ТНТ 10 сентября и его не найти в интернете — таково решение организаторов шоу.
«Во время съемок проекта „Танцы“ в зале царит невероятная обстановка, а особенность ее в том, что создают ее танцовщики и зрители. Их энергия просто заряжает так, что даже я позволила себе потанцевать во время перерыва под аплодисменты. С нами Ольга Бузова и много экспертного мнения от Егора Дружинина», — поделилась эмоциями от шоу ведущая Ляйсан Утяшева в своем telegram-канале.
Певица Ольга Бузова, которая в этом сезоне вошла в состав жюри, отдала свой голос другой команде, но также отметила необычный стиль пермяков. В прошлом сезоне «DS Crew» в черных обтягивающих костюмах и солнечных очках запомнились зрителям своим номером под песню «Странные танцы» группы «Технология, пройдя в полуфинал. В этот раз ребята выступили в белой одежде под песню Another Day in Paradise исполнителя Фила Коллинза.
Танцевальному шоу на ТНТ 7 лет, в этом году 120 участников поборются за 7 миллионов рублей. Жюри предстоит определить лучшего в четырех категориях: соло, дуэты, команды и дети. Из каждой категории только один участник дойдет до финала, а тот, кто не проиграет ни одного баттла, станет победителем проекта.
Стиль пермской команды «DS Crew» отметило жюри шоу «Новые танцы» на ТНТ
Страница DS crew official «ВКонтакте»
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Пермская команда «DS Crew», полуфиналисты проекта «Новые танцы» на ТНТ 2021 года, выступила в новом сезоне танцевального шоу. Их пластику и необычный стиль отметило жюри — хореограф Егор Дружинин и танцор Мигель. Благодаря их голосам команда из Перми прошла в следующий тур «Новых танцев» и появится вновь в эфире телеканала. Выпуск с танцорами из Перми был эксклюзивно в эфире ТНТ 10 сентября и его не найти в интернете — таково решение организаторов шоу. «Во время съемок проекта „Танцы“ в зале царит невероятная обстановка, а особенность ее в том, что создают ее танцовщики и зрители. Их энергия просто заряжает так, что даже я позволила себе потанцевать во время перерыва под аплодисменты. С нами Ольга Бузова и много экспертного мнения от Егора Дружинина», — поделилась эмоциями от шоу ведущая Ляйсан Утяшева в своем telegram-канале. Певица Ольга Бузова, которая в этом сезоне вошла в состав жюри, отдала свой голос другой команде, но также отметила необычный стиль пермяков. В прошлом сезоне «DS Crew» в черных обтягивающих костюмах и солнечных очках запомнились зрителям своим номером под песню «Странные танцы» группы «Технология, пройдя в полуфинал. В этот раз ребята выступили в белой одежде под песню Another Day in Paradise исполнителя Фила Коллинза. Танцевальному шоу на ТНТ 7 лет, в этом году 120 участников поборются за 7 миллионов рублей. Жюри предстоит определить лучшего в четырех категориях: соло, дуэты, команды и дети. Из каждой категории только один участник дойдет до финала, а тот, кто не проиграет ни одного баттла, станет победителем проекта.