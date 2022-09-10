Голосование в Ямало-Ненецком автономном округе началось со звучания гимна РФ на избирательных участках. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации Нового Уренгоя.
«Перед началом голосования на избирательных участках звучал гимн Российской Федерации», — отмечается в сообщении. В округе стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района.
До 14 часов можно оставить заявку для голосования на дому. Для этого нужно до этого времени позвонить в участковую избирательную комиссию или написать заявление, сообщили в telegram-канале окружного Избиркома. «Эта возможность предусмотрена для тех граждан, которые не смогут проголосовать на участке по каким-либо уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования», — сообщил Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.
Ранее URA.RU писало, что в Надымском районе и Новом Уренгое избиратели проголосуют за нового депутата Тюменской облдумы, на 8 участках Нового Уренгоя выберут депутатов городской думы. В Шурышкарском районе изберут депутатов районного органа власти.
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Голосование в Ямало-Ненецком автономном округе началось со звучания гимна РФ на избирательных участках. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации Нового Уренгоя. «Перед началом голосования на избирательных участках звучал гимн Российской Федерации», — отмечается в сообщении. В округе стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района. До 14 часов можно оставить заявку для голосования на дому. Для этого нужно до этого времени позвонить в участковую избирательную комиссию или написать заявление, сообщили в telegram-канале окружного Избиркома. «Эта возможность предусмотрена для тех граждан, которые не смогут проголосовать на участке по каким-либо уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования», — сообщил Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт. Ранее URA.RU писало, что в Надымском районе и Новом Уренгое избиратели проголосуют за нового депутата Тюменской облдумы, на 8 участках Нового Уренгоя выберут депутатов городской думы. В Шурышкарском районе изберут депутатов районного органа власти.