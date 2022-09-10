10 сентября 2022
09 сентября 2022

Голосование в ЯНАО началось под звуки гимна России. Видео

В ЯНАО голосование началось под звуки гимна России
© Служба новостей «URA.RU»
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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, коиб, выборы, голосование, день голосования, избирательный участок1268
В округе стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района (фото из архива) Фото:

Голосование в Ямало-Ненецком автономном округе началось со звучания гимна РФ на избирательных участках. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации Нового Уренгоя.

«Перед началом голосования на избирательных участках звучал гимн Российской Федерации», — отмечается в сообщении. В округе стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района.

До 14 часов можно оставить заявку для голосования на дому. Для этого нужно до этого времени позвонить в участковую избирательную комиссию или написать заявление, сообщили в telegram-канале окружного Избиркома. «Эта возможность предусмотрена для тех граждан, которые не смогут проголосовать на участке по каким-либо уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования», — сообщил Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.

Ранее URA.RU писало, что в Надымском районе и Новом Уренгое избиратели проголосуют за нового депутата Тюменской облдумы, на 8 участках Нового Уренгоя выберут депутатов городской думы. В Шурышкарском районе изберут депутатов районного органа власти.

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Голосование в Ямало-Ненецком автономном округе началось со звучания гимна РФ на избирательных участках. Информация об этом опубликована в telegram-канале администрации Нового Уренгоя. «Перед началом голосования на избирательных участках звучал гимн Российской Федерации», — отмечается в сообщении. В округе стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района. До 14 часов можно оставить заявку для голосования на дому. Для этого нужно до этого времени позвонить в участковую избирательную комиссию или написать заявление, сообщили в telegram-канале окружного Избиркома. «Эта возможность предусмотрена для тех граждан, которые не смогут проголосовать на участке по каким-либо уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования», — сообщил Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт. Ранее URA.RU писало, что в Надымском районе и Новом Уренгое избиратели проголосуют за нового депутата Тюменской облдумы, на 8 участках Нового Уренгоя выберут депутатов городской думы. В Шурышкарском районе изберут депутатов районного органа власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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