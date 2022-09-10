В ЯНАО стартовали выборы в Тюменскую облдуму и два муниципалитета

В ЯНАО стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района

На место в Тюменской облдуме поборются 5 кандидатов. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района. Об этом сообщается на сайтах избирательных комиссий.

«На Ямале выборы проходят только в трех территориях: в Надымском районе и Новом Уренгое избиратели проголосуют за нового депутата Тюменской облдумы, на 8 участках Нового Уренгоя выберут депутатов городской думы. Кроме того, в Шурышкарском районе изберут депутатов районного органа власти», — говорится в сообщении.

За место в Тюменской облдуме поборются Любовь Поздеева от ЛДПР, Павел Булатов от партии «Новые люди», Дмитрий Плотников от «Единой России», Алибек Джабуев от КПРФ и Дмитрий Петров от «Справедливой России — За правду». Довыборы проходят в связи со смертью депутата Михаила Пацевича.

В думе Шурышкарского района избирательная кампания проводится из-за преобразования района в муниципальный округ. Там на 15 мандатов претендуют 22 кандидата, три из которых являются самовыдвиженцами. «Единая Россия» выдвинула 15 кандидатов, ЛДПР -три, а партия «Справедливая Россия — За правду» — одного.

В Новом Уренгое на три места в думе претендуют девять кандидатов. От «Единой России» в выборах участвуют Жанна Цуканова, Мария Зенкина и Сергей Сауков. От КПРФ выдвинулись Алибек Джабуев, Руслан Алиев и Евгений Щитиков. «Справедливая Россия — За правду» выдвинула Дмитрия Петрова и Дарью Черленюк. ЛДПР представляет Вадим Кискул. Довыборы в думу Нового Уренгоя проводятся в связи с тем, что два депутата досрочно сложили свои полномочия и с тем, что погиб депутат Александр Белов.