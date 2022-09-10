Мэр свердловского города сообщил о провокациях и беспределе на выборах

11 сентября 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Кандидатов в депутаты из Алапаевска обвинили в провокациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестные в Единый день голосования рассылают угрозы жителям Алапаевска (Свердловская область) от имени главы города Сайгида Билалова. Cам Билалов подозревает в провокациях кандидатов, которые сегодня баллотируются в городскую думу. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте». «Очередная провокация и беспредел. Даже в день выборов алапаевские кандидаты устроили очередную провокацию, массово рассылая с неизвестных номеров жителям смс-сообщения с угрозами, якобы от моего имени. Официально заявляю, что к этому я не имею никакого отношения. Не поддавайтесь на провокации», — написал Билалов. Кроме СМС-рассылок «трусливые кандидаты» раскидали по улицам города провокационные листовки. Бумагу, которую потратили на их печать, могли бы отдать в школы и детские сады, считает Билалов. «90-е годы прошли, но видимо в сознании некоторых они до сих пор остались», — подытожил глава Алапаевска. 11 сентября — Единый день голосования в РФ. В Свердловской области выбирают губернатора региона, а в муниципалитетах — депутатов в местную думу. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию с выборов.

Неизвестные в Единый день голосования рассылают угрозы жителям Алапаевска (Свердловская область) от имени главы города Сайгида Билалова. Cам Билалов подозревает в провокациях кандидатов, которые сегодня баллотируются в городскую думу. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте». «Очередная провокация и беспредел. Даже в день выборов алапаевские кандидаты устроили очередную провокацию, массово рассылая с неизвестных номеров жителям смс-сообщения с угрозами, якобы от моего имени. Официально заявляю, что к этому я не имею никакого отношения. Не поддавайтесь на провокации», — написал Билалов. Кроме СМС-рассылок «трусливые кандидаты» раскидали по улицам города провокационные листовки. Бумагу, которую потратили на их печать, могли бы отдать в школы и детские сады, считает Билалов. «90-е годы прошли, но видимо в сознании некоторых они до сих пор остались», — подытожил глава Алапаевска. 11 сентября — Единый день голосования в РФ. В Свердловской области выбирают губернатора региона, а в муниципалитетах — депутатов в местную думу. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию с выборов.