Избирком ЯНАО: активнее всего идут выборы районной думы

Избирком ЯНАО: активнее всего идут выборы Шурышкарской районной думы

11 сентября 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

По состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (ЯНАО). Информация об этом опубликована в telegram-канале окружного Избиркома. «Активность избирателей на 10:00. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 8,78%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 13,62%. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 5,06%», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что голосование в Ямало-ненецком автономном округе началось со звучания гимна РФ на избирательных участках. В регионе стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района.

По состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (ЯНАО). Информация об этом опубликована в telegram-канале окружного Избиркома. «Активность избирателей на 10:00. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 8,78%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 13,62%. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 5,06%», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что голосование в Ямало-ненецком автономном округе началось со звучания гимна РФ на избирательных участках. В регионе стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района.