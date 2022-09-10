10 сентября 2022
09 сентября 2022

Избирком ЯНАО: активнее всего идут выборы районной думы

Избирком ЯНАО: активнее всего идут выборы Шурышкарской районной думы
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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, избирательная комиссия, выборы, голосование, день голосования, выборы в россии, избирательный участок1268
По состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (фото из архива) Фото:

По состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (ЯНАО). Информация об этом опубликована в telegram-канале окружного Избиркома.

«Активность избирателей на 10:00. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 8,78%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 13,62%. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 5,06%», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что голосование в Ямало-ненецком автономном округе началось со звучания гимна РФ на избирательных участках. В регионе стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района.

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По состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (ЯНАО). Информация об этом опубликована в telegram-канале окружного Избиркома. «Активность избирателей на 10:00. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 8,78%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 13,62%. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 5,06%», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU писало, что голосование в Ямало-ненецком автономном округе началось со звучания гимна РФ на избирательных участках. В регионе стартовали довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района.
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