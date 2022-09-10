Интерес к выборам свердловского губернатора снизился за пять лет

11 сентября 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Избирком посчитал явку на выборы на 10:00 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Предварительная явка на 10:00 11 сентября в Свердловской области составила 3,7%, что почти на процент меньше, чем пятью годами ранее. Об этом сообщили в свердловском избиркоме. «Число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 10:00, составило 122 179 человек (3,70%)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале избиркома. В день губернаторских выборов 10 сентября 2017 года явка на 10:00 составляла 5,06%. Свердловчане 11 сентября выбирают главу региона из пятерых представленных кандидатов. К открытию участков в 8:00 уже пришли очереди избирателей. Всего около трех миллионов свердловчан имеют право проголосовать за нового главу региона. За поправки в Конституцию РФ в 2020 году утром (до 10:00) пришли голосовать 6,34%. Фото: URA.RU

Предварительная явка на 10:00 11 сентября в Свердловской области составила 3,7%, что почти на процент меньше, чем пятью годами ранее. Об этом сообщили в свердловском избиркоме. «Число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 10:00, составило 122 179 человек (3,70%)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале избиркома. В день губернаторских выборов 10 сентября 2017 года явка на 10:00 составляла 5,06%. Свердловчане 11 сентября выбирают главу региона из пятерых представленных кандидатов. К открытию участков в 8:00 уже пришли очереди избирателей. Всего около трех миллионов свердловчан имеют право проголосовать за нового главу региона. За поправки в Конституцию РФ в 2020 году утром (до 10:00) пришли голосовать 6,34%.