10 сентября 2022
09 сентября 2022

Интерес к выборам свердловского губернатора снизился за пять лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, урна для голосования, выборы 2021
Избирком посчитал явку на выборы на 10:00 Фото:

Предварительная явка на 10:00 11 сентября в Свердловской области составила 3,7%, что почти на процент меньше, чем пятью годами ранее. Об этом сообщили в свердловском избиркоме.

«Число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 10:00, составило 122 179 человек (3,70%)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале избиркома. В день губернаторских выборов 10 сентября 2017 года явка на 10:00 составляла 5,06%.

Свердловчане 11 сентября выбирают главу региона из пятерых представленных кандидатов. К открытию участков в 8:00 уже пришли очереди избирателей. Всего около трех миллионов свердловчан имеют право проголосовать за нового главу региона. За поправки в Конституцию РФ в 2020 году утром (до 10:00) пришли голосовать 6,34%.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Предварительная явка на 10:00 11 сентября в Свердловской области составила 3,7%, что почти на процент меньше, чем пятью годами ранее. Об этом сообщили в свердловском избиркоме. «Число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 10:00, составило 122 179 человек (3,70%)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале избиркома. В день губернаторских выборов 10 сентября 2017 года явка на 10:00 составляла 5,06%. Свердловчане 11 сентября выбирают главу региона из пятерых представленных кандидатов. К открытию участков в 8:00 уже пришли очереди избирателей. Всего около трех миллионов свердловчан имеют право проголосовать за нового главу региона. За поправки в Конституцию РФ в 2020 году утром (до 10:00) пришли голосовать 6,34%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...