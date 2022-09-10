Явка на выборах свердловского губернатора выросла почти в 4 раза

Явка на выборах свердловского губернатора к 12:00 составила 11,07%

11 сентября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Свердловчанам предлагают выбрать одного из пяти кандидатов в губернаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Явка на выборы губернатора Свердловской области к 12:00 11 сентября составила 11,07%, что почти в четыре раза больше, чем двумя часами ранее. Об этом сообщили в свердловском избиркоме. «Число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 12:00, составило 365 242 человека (11,07%)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале избиркома. К 10:00 явка составляла 3,7%, что меньше, чем на аналогичных выборах пятью годами ранее. Голосование за губернатора Свердловской области проходит 11 сентября. Для жителей региона подготовили почти три миллиона бюллетеней, которые доставили в открывшиеся в 8:00 участки. Они проработают до 20:00, поле чего будет опубликована итоговая явка, а также подведены итоги голосования. Фото: URA.RU

Явка на выборы губернатора Свердловской области к 12:00 11 сентября составила 11,07%, что почти в четыре раза больше, чем двумя часами ранее. Об этом сообщили в свердловском избиркоме. «Число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 12:00, составило 365 242 человека (11,07%)», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале избиркома. К 10:00 явка составляла 3,7%, что меньше, чем на аналогичных выборах пятью годами ранее. Голосование за губернатора Свердловской области проходит 11 сентября. Для жителей региона подготовили почти три миллиона бюллетеней, которые доставили в открывшиеся в 8:00 участки. Они проработают до 20:00, поле чего будет опубликована итоговая явка, а также подведены итоги голосования.