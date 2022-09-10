10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Новом Уренгое зафиксирована самая низкая явка на выборах

В Новом Уренгое на выборах депутатов гордумы к полудню зафиксирована самая низкая явка
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, избирателный участок, урна для голосования, кабинка для голосования, выборы 2021
В Новом Уренгое проголосовало 7,93% избирателей (архивное фото) Фото:
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Единый день голосования — 2022

В Новом Уренгое (ЯНАО) на выборах депутатов гордумы проголосовало 7,93% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружного Избиркома.

«Активность избирателей на 12:00. Выборы депутата Тюменской областной Думы — 12,63%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 22,27%. Выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 7,93%», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что по состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (ЯНАО). Здесь проголосовали 13,62% избирателей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на выборах депутатов гордумы проголосовало 7,93% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружного Избиркома. «Активность избирателей на 12:00. Выборы депутата Тюменской областной Думы — 12,63%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 22,27%. Выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 7,93%», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что по состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (ЯНАО). Здесь проголосовали 13,62% избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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