В Новом Уренгое зафиксирована самая низкая явка на выборах

В Новом Уренгое на выборах депутатов гордумы к полудню зафиксирована самая низкая явка

11 сентября 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое проголосовало 7,93% избирателей (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В Новом Уренгое (ЯНАО) на выборах депутатов гордумы проголосовало 7,93% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружного Избиркома. «Активность избирателей на 12:00. Выборы депутата Тюменской областной Думы — 12,63%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 22,27%. Выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 7,93%», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что по состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (ЯНАО). Здесь проголосовали 13,62% избирателей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) на выборах депутатов гордумы проголосовало 7,93% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружного Избиркома. «Активность избирателей на 12:00. Выборы депутата Тюменской областной Думы — 12,63%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 22,27%. Выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 7,93%», — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что по состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (ЯНАО). Здесь проголосовали 13,62% избирателей.