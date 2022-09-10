В Новом Уренгое зафиксирована самая низкая явка на выборах

В Новом Уренгое проголосовало 7,93% избирателей (архивное фото)
новость из сюжетаЕдиный день голосования — 2022
В Новом Уренгое (ЯНАО) на выборах депутатов гордумы проголосовало 7,93% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружного Избиркома.
«Активность избирателей на 12:00. Выборы депутата Тюменской областной Думы — 12,63%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 22,27%. Выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 7,93%», — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что по состоянию на 10:00 самая высокая явка отмечена в Шурышкарском районе (ЯНАО). Здесь проголосовали 13,62% избирателей.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»