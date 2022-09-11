Первый российский регион выбрал губернатора на выборах-2022

Мурата Кумпилова избрали главой Адыгеи
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, кумпилов мурат
Мурат Кумпилов переизбран на второй срок Фото:

В ходе тайного голосовая депутаты Госсовета Адыгеи избрали Мурата Кумпилова главой республики. Его инаугурация пройдет сегодня, 11 сентября.

«По итогам голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали 49, то есть он избран главой республики единогласно. Инаугурация выбранного главы республики пройдет в воскресенье сразу после заседания», — сообщает РИА «Новости».

В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах.

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В ходе тайного голосовая депутаты Госсовета Адыгеи избрали Мурата Кумпилова главой республики. Его инаугурация пройдет сегодня, 11 сентября. «По итогам голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали 49, то есть он избран главой республики единогласно. Инаугурация выбранного главы республики пройдет в воскресенье сразу после заседания», — сообщает РИА «Новости». В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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