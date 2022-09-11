Первый российский регион выбрал губернатора на выборах-2022

Мурата Кумпилова избрали главой Адыгеи

Мурат Кумпилов переизбран на второй срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе тайного голосовая депутаты Госсовета Адыгеи избрали Мурата Кумпилова главой республики. Его инаугурация пройдет сегодня, 11 сентября.

«По итогам голосования из прибывших на заседание 49 депутатов за Кумпилова проголосовали 49, то есть он избран главой республики единогласно. Инаугурация выбранного главы республики пройдет в воскресенье сразу после заседания», — сообщает РИА «Новости».

В России 11 сентября проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах.