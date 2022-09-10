На выборах районной думы в ЯНАО проголосовала треть избирателей

11 сентября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

На выборах Шурышкарской районной думы проголосовали 36,13% избирателей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 На выборах Шурышкарской районной думы (ЯНАО) по состоянию на 14:00 явка избирателей составила 36,13%. Информация появилась в telegram-канале окружного Избиркома. «Выборы депутатов Думы Шурышкарского района первого созыва — 36,13%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 18,76%. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 15,18%», — указано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое на выборах депутатов гордумы к полудню зафиксирована самая низкая явка. Здесь проголосовало 7,93% избирателей.

На выборах Шурышкарской районной думы (ЯНАО) по состоянию на 14:00 явка избирателей составила 36,13%. Информация появилась в telegram-канале окружного Избиркома. «Выборы депутатов Думы Шурышкарского района первого созыва — 36,13%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 18,76%. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 15,18%», — указано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое на выборах депутатов гордумы к полудню зафиксирована самая низкая явка. Здесь проголосовало 7,93% избирателей.