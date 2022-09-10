10 сентября 2022
09 сентября 2022

На выборах районной думы в ЯНАО проголосовала треть избирателей

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, избирателный участок, голосование, урна для голосования, избиратель, выборы 2021
На выборах Шурышкарской районной думы проголосовали 36,13% избирателей Фото:
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Единый день голосования — 2022

На выборах Шурышкарской районной думы (ЯНАО) по состоянию на 14:00 явка избирателей составила 36,13%. Информация появилась в telegram-канале окружного Избиркома.

«Выборы депутатов Думы Шурышкарского района первого созыва — 36,13%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 18,76%. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 15,18%», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое на выборах депутатов гордумы к полудню зафиксирована самая низкая явка. Здесь проголосовало 7,93% избирателей.

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На выборах Шурышкарской районной думы (ЯНАО) по состоянию на 14:00 явка избирателей составила 36,13%. Информация появилась в telegram-канале окружного Избиркома. «Выборы депутатов Думы Шурышкарского района первого созыва — 36,13%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 18,76%. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 15,18%», — указано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое на выборах депутатов гордумы к полудню зафиксирована самая низкая явка. Здесь проголосовало 7,93% избирателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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