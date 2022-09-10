Бабушки с пирожками, кольчуга, золотая школа: необычные участки на выборах свердловского губернатора

На выборах губернатора Свердловской области избиратели заметили участки, привлекающие внимание необычным оформлением или веселыми сюрпризами: от выпечки до гипсовой головы коня. Корреспонденты URA.RU собрали список самых необычных участков.
«Всего в регионе открыто около 2,5 тысячи участков, однако некоторые подошли к выборам креативно», — сообщил корреспондент. Наиболее запоминающимися оказались следующие участки:
- Участок села Дерябино посетили музыканты коллектива «Березка». Они проголосовали и спели в народных костюмах.
- Подобный перфоманс устроили посетители участка №263 в селе Кунарском. Группа избирателей пришла в красных платьях и подпоясанных рубахах.
- Уральский колледж искусств в Нижнем Тагиле запомнился избирателям благодаря скульптурам в античном стиле, стоящим рядом с урнами для голосования. Свердловчане увидели голову коня и другие произведения местных скульпторов.
- В краеведческом музее Екатеринбурга свердловчане заметили на витринах кольчуги и макеты средневекового оружия. На стенах там висят исторические картины.
- В школе №104 и на улице Крестинского, 45 избирателям предложили купить пирожки. А в Ревде пришедших свердловчан угостили конфетами.
- Рядом с участком №1267, №1268 были установлены огромные мультяшные фигуры Чебурашки и Крокодила Гены. Избиратели фотографировались с ними и вкладывали в соцсети.
- Избирательный участок открыли в «золотой» школе №106, которую обустроил Андрей Симановский, владелец «Сима-ленда». Свердловчане голосуют в необычной обстановке.
- В Нижней Салде избирателей встречал переодетый дворецкий. Женщинам он дарил цветы, а детей угощал сладостями.
Выборы губернатора Свердловской области проходят с 8:00 до 20:00. Свердловчане могут прийти на участок или подать заявление о голосовании на дому. Сами кандидаты уже сделали свой выбор на голосовании, придя на участок в первой половине дня.
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