В Свердловской области избирательный участок открыли в поликлинике. Фото

11 сентября 2022 в 15:41 Размер текста - 17 +

Избиратели могут не только проголосовать за кандидатов в губернаторы и в гордуму, но и пройти диспансеризацию Фото: Размик Закарян © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) один из избирательных участков открыли прямо во взрослой поликлинике. Пришедшим предлагают и проголосовать, и пройти диспансеризацию. По такой схеме работают сразу несколько избирательных участков, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. «В Единый день голосования медики позаботились о том, чтобы жители смогли одновременно реализовать свое избирательное право и позаботиться о здоровье. Так, в Качканаре на одной площадке можно совместить голосование с диспансеризацией, а для жителей Туринской Слободы организованы мобильные пункты вакцинации возле избирательных участков», — рассказали в департаменте. В эти выходные медики стараются охватить профилактическими мероприятиями как можно больше жителей Свердловской области. В поликлиниках региона работают прививочные кабинеты, где можно сделать прививку от гриппа и коронавирусной инфекции. Узнать их график работы можно на официальном сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. 11 сентября — Единый день голосования в РФ. В Свердловской области выбирают губернатора региона, а в муниципалитетах — депутатов в местную думу. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию с выборов. Избиратели, пришедшие на участки для голосования, могут попутно сделать прививку Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

В Качканаре (Свердловская область) один из избирательных участков открыли прямо во взрослой поликлинике. Пришедшим предлагают и проголосовать, и пройти диспансеризацию. По такой схеме работают сразу несколько избирательных участков, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области. «В Единый день голосования медики позаботились о том, чтобы жители смогли одновременно реализовать свое избирательное право и позаботиться о здоровье. Так, в Качканаре на одной площадке можно совместить голосование с диспансеризацией, а для жителей Туринской Слободы организованы мобильные пункты вакцинации возле избирательных участков», — рассказали в департаменте. В эти выходные медики стараются охватить профилактическими мероприятиями как можно больше жителей Свердловской области. В поликлиниках региона работают прививочные кабинеты, где можно сделать прививку от гриппа и коронавирусной инфекции. Узнать их график работы можно на официальном сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. 11 сентября — Единый день голосования в РФ. В Свердловской области выбирают губернатора региона, а в муниципалитетах — депутатов в местную думу. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию с выборов.