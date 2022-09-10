10 сентября 2022
09 сентября 2022

На выборах в ЯНАО не зафиксировано нарушений

Замглавы избиркома Игорь Горелик: выборы в ЯНАО проходят без жалоб
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 суббота 18 сентября, работа участков. Пермь, коиб, голосование, избиратель, бюллетень, выборы 2021
В окружной избирком жалобы не поступали Фото:
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Единый день голосования — 2022

В ЯНАО на выборах в Новом Уренгое, Шурышкарском и Надымском районах не зафиксировано нарушений. Об этом на брифинге журналистам рассказал заместитель главы избирательной комиссии округа Игорь Горелик.

«Пока ничто не омрачает выборы, ни одной жалобы не поступило», — приводит слова Горелика «Север-Пресс». По данным окружного избиркома, на участках работает 328 наблюдателей. Из них 76 — от общественной палаты, 179 — от кандидатов, 73 — от политических партий.

Ранее URA.RU рассказало, что на выборах Шурышкарской районной думы (ЯНАО) по состоянию на 14:00 явка избирателей составила 36,13%. Информация появилась в telegram-канале окружного Избиркома.

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В ЯНАО на выборах в Новом Уренгое, Шурышкарском и Надымском районах не зафиксировано нарушений. Об этом на брифинге журналистам рассказал заместитель главы избирательной комиссии округа Игорь Горелик. «Пока ничто не омрачает выборы, ни одной жалобы не поступило», — приводит слова Горелика «Север-Пресс». По данным окружного избиркома, на участках работает 328 наблюдателей. Из них 76 — от общественной палаты, 179 — от кандидатов, 73 — от политических партий. Ранее URA.RU рассказало, что на выборах Шурышкарской районной думы (ЯНАО) по состоянию на 14:00 явка избирателей составила 36,13%. Информация появилась в telegram-канале окружного Избиркома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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