На выборах в ЯНАО не зафиксировано нарушений

Замглавы избиркома Игорь Горелик: выборы в ЯНАО проходят без жалоб

В окружной избирком жалобы не поступали Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования — 2022

В ЯНАО на выборах в Новом Уренгое, Шурышкарском и Надымском районах не зафиксировано нарушений. Об этом на брифинге журналистам рассказал заместитель главы избирательной комиссии округа Игорь Горелик.

«Пока ничто не омрачает выборы, ни одной жалобы не поступило», — приводит слова Горелика «Север-Пресс». По данным окружного избиркома, на участках работает 328 наблюдателей. Из них 76 — от общественной палаты, 179 — от кандидатов, 73 — от политических партий.

Ранее URA.RU рассказало, что на выборах Шурышкарской районной думы (ЯНАО) по состоянию на 14:00 явка избирателей составила 36,13%. Информация появилась в telegram-канале окружного Избиркома.