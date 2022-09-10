10 сентября 2022
09 сентября 2022

В ХМАО назван город с самой низкой явкой на выборах

В городе Мегион самая низкая явка избирателей по ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования. Пермь, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744, УИК 2743 Ванюки, ИУК 2744 Крохово
В Мегионе проголосовало 11% избирателей Фото:

После семи часов голосования на выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах ХМАО, в Мегионе зафиксирована самая низкая явка. Вторым в списке аутсайдеров идет Сургутский район, сообщили в URA.RU в избирательной комиссии округа.

«В городе Мегион проголосовало на 15:00 11,17%», — отмечается в данных избирательной комиссии. В Сургутском районе проголосовало 14,7% избирателей.

Самая высокая явка на 15:00 зафиксирована в Белоярском районе — 62,29%. На втором месте по явке — Ханты-Мансийский район. Там проголосовало 37,58% избирателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выборах до открытия участков уже проголосовало почти 9% избирателей. Выборы глав и депутатов проходят в Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Югорске, Белоярском, Кондинском, Нефтеюганском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

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После семи часов голосования на выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах ХМАО, в Мегионе зафиксирована самая низкая явка. Вторым в списке аутсайдеров идет Сургутский район, сообщили в URA.RU в избирательной комиссии округа. «В городе Мегион проголосовало на 15:00 11,17%», — отмечается в данных избирательной комиссии. В Сургутском районе проголосовало 14,7% избирателей. Самая высокая явка на 15:00 зафиксирована в Белоярском районе — 62,29%. На втором месте по явке — Ханты-Мансийский район. Там проголосовало 37,58% избирателей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выборах до открытия участков уже проголосовало почти 9% избирателей. Выборы глав и депутатов проходят в Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Югорске, Белоярском, Кондинском, Нефтеюганском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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