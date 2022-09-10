В ХМАО назван город с самой низкой явкой на выборах

В городе Мегион самая низкая явка избирателей по ХМАО

11 сентября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

В Мегионе проголосовало 11% избирателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU После семи часов голосования на выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах ХМАО, в Мегионе зафиксирована самая низкая явка. Вторым в списке аутсайдеров идет Сургутский район, сообщили в URA.RU в избирательной комиссии округа. «В городе Мегион проголосовало на 15:00 11,17%», — отмечается в данных избирательной комиссии. В Сургутском районе проголосовало 14,7% избирателей. Самая высокая явка на 15:00 зафиксирована в Белоярском районе — 62,29%. На втором месте по явке — Ханты-Мансийский район. Там проголосовало 37,58% избирателей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выборах до открытия участков уже проголосовало почти 9% избирателей. Выборы глав и депутатов проходят в Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Югорске, Белоярском, Кондинском, Нефтеюганском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

После семи часов голосования на выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах ХМАО, в Мегионе зафиксирована самая низкая явка. Вторым в списке аутсайдеров идет Сургутский район, сообщили в URA.RU в избирательной комиссии округа. «В городе Мегион проголосовало на 15:00 11,17%», — отмечается в данных избирательной комиссии. В Сургутском районе проголосовало 14,7% избирателей. Самая высокая явка на 15:00 зафиксирована в Белоярском районе — 62,29%. На втором месте по явке — Ханты-Мансийский район. Там проголосовало 37,58% избирателей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на выборах до открытия участков уже проголосовало почти 9% избирателей. Выборы глав и депутатов проходят в Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Югорске, Белоярском, Кондинском, Нефтеюганском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.