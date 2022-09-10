В ХМАО на выборах до открытия участков уже проголосовали почти 9% избирателей

11 сентября 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

На выборах в Югре уже проголосовало почти 9% избирателей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Югре до открытия избирательных участков в 8 утра уже проголосовали 8,6% югорчан. Они приняли участие в выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах. Об этом URA.RU сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев. «В досрочном голосовании приняли участие 8,62% избирателей, это 5216 человек. На этих выборах будут избираться 13 глав городских и сельских поселений, а также 113 депутатов. Проголосовать смогут более 60 тысяч жителей Югры», — сообщил председатель избиркома ХМАО. Выборы глав и депутатов пройдут в Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Югорске, Белоярском, Кондинском, Нефтеюганском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Всего для волеизъявления югорчан будут открыты 55 избирательных участков. Они закроются в 20:00. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре началось досрочное голосование на выборах. В нем принимали участие жители, которые по тем или иным причинам не смогли посетить избирательные участки 11 сентября.

В Югре до открытия избирательных участков в 8 утра уже проголосовали 8,6% югорчан. Они приняли участие в выборах глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных дум, которые проходят в 10 муниципалитетах. Об этом URA.RU сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев. «В досрочном голосовании приняли участие 8,62% избирателей, это 5216 человек. На этих выборах будут избираться 13 глав городских и сельских поселений, а также 113 депутатов. Проголосовать смогут более 60 тысяч жителей Югры», — сообщил председатель избиркома ХМАО. Выборы глав и депутатов пройдут в Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Югорске, Белоярском, Кондинском, Нефтеюганском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Всего для волеизъявления югорчан будут открыты 55 избирательных участков. Они закроются в 20:00. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре началось досрочное голосование на выборах. В нем принимали участие жители, которые по тем или иным причинам не смогли посетить избирательные участки 11 сентября.