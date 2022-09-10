10 сентября 2022
09 сентября 2022

В крупнейшем городе ЯНАО проголосовала четверть избирателей

В Новом Уренгое проголосовало 23% избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 суббота 18 сентября, работа участков. Пермь, выборы 2021
В Новом Уренгое к 16 часам проголосовало 23,35% избирателей. Фото:
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Единый день голосования — 2022

В Новом Уренгое (ЯНАО) к 16 часам проголосовало 23,35% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии округа.

«Активность избирателей на 16:00. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 23,35%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 25,12%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 44,43%», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО на выборах в Новом Уренгое, Шурышкарском и Надымском районах не зафиксировано нарушений. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы избирательной комиссии округа Игорь Горелик.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) к 16 часам проголосовало 23,35% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии округа. «Активность избирателей на 16:00. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 23,35%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 25,12%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 44,43%», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО на выборах в Новом Уренгое, Шурышкарском и Надымском районах не зафиксировано нарушений. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы избирательной комиссии округа Игорь Горелик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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