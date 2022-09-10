В крупнейшем городе ЯНАО проголосовала четверть избирателей

В Новом Уренгое к 16 часам проголосовало 23,35% избирателей.
новость из сюжетаЕдиный день голосования — 2022
В Новом Уренгое (ЯНАО) к 16 часам проголосовало 23,35% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии округа.
«Активность избирателей на 16:00. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 23,35%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 25,12%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 44,43%», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО на выборах в Новом Уренгое, Шурышкарском и Надымском районах не зафиксировано нарушений. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы избирательной комиссии округа Игорь Горелик.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»