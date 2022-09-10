В крупнейшем городе ЯНАО проголосовала четверть избирателей

В Новом Уренгое проголосовало 23% избирателей

11 сентября 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое к 16 часам проголосовало 23,35% избирателей. Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В Новом Уренгое (ЯНАО) к 16 часам проголосовало 23,35% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии округа. «Активность избирателей на 16:00. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 23,35%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 25,12%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 44,43%», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО на выборах в Новом Уренгое, Шурышкарском и Надымском районах не зафиксировано нарушений. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы избирательной комиссии округа Игорь Горелик.

В Новом Уренгое (ЯНАО) к 16 часам проголосовало 23,35% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале избирательной комиссии округа. «Активность избирателей на 16:00. Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 23,35%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 25,12%. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 44,43%», — отмечается в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО на выборах в Новом Уренгое, Шурышкарском и Надымском районах не зафиксировано нарушений. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы избирательной комиссии округа Игорь Горелик.