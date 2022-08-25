В Перми горит частный дом

На место выехали пять пожарных машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Парковый в Перми на ул. Шпальная горит частный дом. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь», куда подписчик прислал видео пожара.

«Действительно есть пожар. На место выехали пять машин», — сообщили в URA.RU ресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Вся информация о случившемся пока собирается. Рядом с возгоранием расположен еще один частный дом. Ранее URA.RU сообщало, что из-за брошенного подростком окурка сгорел коттедж. А на пожаре в многоквартирном доме пермяк вынес из огня ребенка.

Обновлено в 19:16: В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 17:55 26 августа. Установлено, что в доме барачного типа никто не живет. К месту возникновения пожара было направлено 20 человек личного состава и пять единиц техники. Площадь возгорания составляет 50 кв. м. В 18:14 пожар был локализован, в 18:19 — потушен.