10 сентября 2022

На выборах свердловского губернатора наступает развязка

В Свердловской области закрылись избирательные участки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург
Голосование длилось 12 часов Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

Голосование на выборах губернатора Свердловской области, стартовавшее в восемь утра, завершено. Избирательные комиссии приступают к подсчету результатов. Предварительные итоги выборов станут известны в ближайшие часы, а окончательные — обнародуют не раньше 14 сентября — в соответствие с распоряжением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Всего на выборах были задействованы 3,5 тысячи избирательных участков. По данным областного избиркома на 18:00, явка составила 25,09% (окончательную статистику обнародуют позднее). Жители десятков муниципалитетов 11 сентября также выбирали депутатов в местные думы.

Новость по теме
Как проходят выборы губернатора в Свердловской области: онлайн-трансляция

На пост главы региона претендуют пять человек — действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). URA.RU следит за выборами в режиме онлайн.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Голосование на выборах губернатора Свердловской области, стартовавшее в восемь утра, завершено. Избирательные комиссии приступают к подсчету результатов. Предварительные итоги выборов станут известны в ближайшие часы, а окончательные — обнародуют не раньше 14 сентября — в соответствие с распоряжением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. Всего на выборах были задействованы 3,5 тысячи избирательных участков. По данным областного избиркома на 18:00, явка составила 25,09% (окончательную статистику обнародуют позднее). Жители десятков муниципалитетов 11 сентября также выбирали депутатов в местные думы. На пост главы региона претендуют пять человек — действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). URA.RU следит за выборами в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...