На выборах свердловского губернатора наступает развязка

Голосование на выборах губернатора Свердловской области, стартовавшее в восемь утра, завершено. Избирательные комиссии приступают к подсчету результатов. Предварительные итоги выборов станут известны в ближайшие часы, а окончательные — обнародуют не раньше 14 сентября — в соответствие с распоряжением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.
Всего на выборах были задействованы 3,5 тысячи избирательных участков. По данным областного избиркома на 18:00, явка составила 25,09% (окончательную статистику обнародуют позднее). Жители десятков муниципалитетов 11 сентября также выбирали депутатов в местные думы.
На пост главы региона претендуют пять человек — действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). URA.RU следит за выборами в режиме онлайн.
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