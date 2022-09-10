10 сентября 2022

«Котлета или сосиска»: в центре Екатеринбурга появились урны для странного голосования. Фото

В центре Екатеринбурга появились урны для странного голосования
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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
В Екатеринбурге неизвестные установили своеобразные урны для голосования Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

В центре Екатеринбурга неизвестные установили своеобразные урны для голосования. Жителям предлагают выбрать между «котлетой и сосиской» и «корешем и девушкой». Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Гулял с женой по центру, заметил ящики для голосования. Присмотрелся, а там необычное голосование», — поделился екатеринбуржец.

В России 11 сентября проходит Единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.

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В центре Екатеринбурга неизвестные установили своеобразные урны для голосования. Жителям предлагают выбрать между «котлетой и сосиской» и «корешем и девушкой». Об этом рассказал читатель URA.RU. «Гулял с женой по центру, заметил ящики для голосования. Присмотрелся, а там необычное голосование», — поделился екатеринбуржец. В России 11 сентября проходит Единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах. Выборы губернатора Свердловской области проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работают специалисты Центра общественных наблюдений, которые следят за законностью выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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