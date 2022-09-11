Путин пожаловался Макрону на ВСУ

11 сентября 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин рассказал французскому лидеру о регулярных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС. Об этом сообщается на сайте Кремля. «С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», — сообщается на сайте Кремля. Российский лидер также обратил внимание Макрона на то, что Украина продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру с помощью западного оружия. Путин акцентировал внимание на том, что из-за этих обстрелов страдают мирные жители.

В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин рассказал французскому лидеру о регулярных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС. Об этом сообщается на сайте Кремля. «С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», — сообщается на сайте Кремля. Российский лидер также обратил внимание Макрона на то, что Украина продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру с помощью западного оружия. Путин акцентировал внимание на том, что из-за этих обстрелов страдают мирные жители.