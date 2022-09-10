Сельский район в ЯНАО вдвое обогнал города по явке

В Шурышкарском районе зафиксирована самая высокая явка избирателей (фото из архива)
новость из сюжетаЕдиный день голосования — 2022
После десяти часов голосования в Шурышкарском районе (ЯНАО) зафиксирована самая высокая явка избирателей. Показатель почти вдвое больше, чем в Новом Уренгое и Надыме. Статистика опубликована в telegram-канале избирательной комиссии округа.
«Активность избирателей на 18:00. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 50,72% Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 24,03%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 27,44%», — отмечается в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) к 16:00 проголосовало 23,35% избирателей. В Шурышкарском районе — 44,43%.
Активность избирателей на 18:00
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