Сельский район в ЯНАО вдвое обогнал города по явке

В Шурышкарском районе ЯНАО проголосовало 50% избирателей

В Шурышкарском районе зафиксирована самая высокая явка избирателей (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования — 2022

После десяти часов голосования в Шурышкарском районе (ЯНАО) зафиксирована самая высокая явка избирателей. Показатель почти вдвое больше, чем в Новом Уренгое и Надыме. Статистика опубликована в telegram-канале избирательной комиссии округа.

«Активность избирателей на 18:00. Выборы депутатов Думы Шурышкарского района — 50,72% Дополнительные выборы депутатов гордумы Нового Уренгоя — 24,03%. Дополнительные выборы депутата Тюменской облдумы — 27,44%», — отмечается в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) к 16:00 проголосовало 23,35% избирателей. В Шурышкарском районе — 44,43%.