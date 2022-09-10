В ЯНАО завершились довыборы депутатов

В ЯНАО закрылись избирательные участки для голосования. Жители региона выбирали депутатов в Тюменскую областную думу и думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района.
Как сообщается в telegram-канале избиркома, за полчаса до закрытия участков явка составила на выборах депутатов Думы Шурышкарского района — 57,36%, на выборах депутатов городской думы Нового Уренгоя — 24,75%, на выборах депутата Тюменской облдумы — 28,9%. На Ямале работали 75 избирательных участков.
После закрытия члены комиссий приступят к подсчету голосов. Предварительные итоги избирательная комиссия ЯНАО представит утром.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале начались довыборы депутатов. В Тюменскую облдуму от региона выдвигались пять кандидатов, в гордуму Нового Уренгоя — девять и в думу Шурышкарского района — 22.
Активность избирателей на 19:30
Тelegram-канал «ИЗБИРКОМ. ЯНАО»
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В ЯНАО закрылись избирательные участки для голосования. Жители региона выбирали депутатов в Тюменскую областную думу и думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района. Как сообщается в telegram-канале избиркома, за полчаса до закрытия участков явка составила на выборах депутатов Думы Шурышкарского района — 57,36%, на выборах депутатов городской думы Нового Уренгоя — 24,75%, на выборах депутата Тюменской облдумы — 28,9%. На Ямале работали 75 избирательных участков. После закрытия члены комиссий приступят к подсчету голосов. Предварительные итоги избирательная комиссия ЯНАО представит утром. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале начались довыборы депутатов. В Тюменскую облдуму от региона выдвигались пять кандидатов, в гордуму Нового Уренгоя — девять и в думу Шурышкарского района — 22.