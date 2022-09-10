В ЯНАО завершились довыборы депутатов

В ЯНАО завершились довыборы в Тюменскую областную думу и в думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района

11 сентября 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

В ЯНАО закрылись избирательные участки для голосования Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В ЯНАО закрылись избирательные участки для голосования. Жители региона выбирали депутатов в Тюменскую областную думу и думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района. Как сообщается в telegram-канале избиркома, за полчаса до закрытия участков явка составила на выборах депутатов Думы Шурышкарского района — 57,36%, на выборах депутатов городской думы Нового Уренгоя — 24,75%, на выборах депутата Тюменской облдумы — 28,9%. На Ямале работали 75 избирательных участков. После закрытия члены комиссий приступят к подсчету голосов. Предварительные итоги избирательная комиссия ЯНАО представит утром. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале начались довыборы депутатов. В Тюменскую облдуму от региона выдвигались пять кандидатов, в гордуму Нового Уренгоя — девять и в думу Шурышкарского района — 22. Активность избирателей на 19:30 Тelegram-канал «ИЗБИРКОМ. ЯНАО»

В ЯНАО закрылись избирательные участки для голосования. Жители региона выбирали депутатов в Тюменскую областную думу и думы Нового Уренгоя и Шурышкарского района. Как сообщается в telegram-канале избиркома, за полчаса до закрытия участков явка составила на выборах депутатов Думы Шурышкарского района — 57,36%, на выборах депутатов городской думы Нового Уренгоя — 24,75%, на выборах депутата Тюменской облдумы — 28,9%. На Ямале работали 75 избирательных участков. После закрытия члены комиссий приступят к подсчету голосов. Предварительные итоги избирательная комиссия ЯНАО представит утром. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале начались довыборы депутатов. В Тюменскую облдуму от региона выдвигались пять кандидатов, в гордуму Нового Уренгоя — девять и в думу Шурышкарского района — 22.