В России подводят первые итоги Единого дня голосования

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В России завершился Единый день голосования Фото:
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Единый день голосования — 2022

В России начинается подведение итогов Единого дня голосования, последние участки закрылись в 20:00 по московскому времени. Выборы прошли в 26 российских регионах, в них участвовали представители 22 политических партий. URA.RU приводит главные новости о прошедших выборах.

  • Нового губернатора уже выбрали в Адыгейской республике. По результатам тайного голосования депутатов Госсовета Адыгеи Мурат Кумпилов остался губернатором на второй срок;
  • В МВД возбудили восемь уголовных дел, связанных с нарушениями в ходе голосования. Однако в ведомстве отметили, что нарушений, который могут повлиять на итоги выборов, не зарегистрировано;
  • Согласно первым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в Бурятии и Томской области на выборах лидируют действующие главы регионов — Алексей Цыденов и Владимир Мазур. В свою очередь на муниципальных выборах в Якутии кандидаты от «Единой России» проиграли. Так, мэром Нерюнгри стал Илья Гудошник, а на выборах главы Абыйского района победу одержал самовыдвиженец Владимир Новиков;
  • В ЦИК сообщили, что было совершенно более 300 попыток информационных атак на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что избирательная кампания, в целом, прошла спокойно;
  • Председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что деятельность по дискредитации выборов в России финансируется из США, Великобритании, Германии, Швеции и Украины. По словам Пискарева, общая сумма, направленная на дискредитацию российских выборов, составляет не менее 30 млн долларов;
  • Элла Памфилова призвала не подводить итоги выборов губернаторов раньше 14 сентября, пишет RT. По словам главы ЦИК, это необходимо, чтобы внимательно рассмотреть все жалобы и обращения;

11 сентября в России прошел Единый день голосования. Жители страны выбирали 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах. В 12 регионах голосовали за депутатов горсоветов региональных столиц, в 5 городских округах прошли муниципальные выборы.

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В России начинается подведение итогов Единого дня голосования, последние участки закрылись в 20:00 по московскому времени. Выборы прошли в 26 российских регионах, в них участвовали представители 22 политических партий. URA.RU приводит главные новости о прошедших выборах. 11 сентября в России прошел Единый день голосования. Жители страны выбирали 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах. В 12 регионах голосовали за депутатов горсоветов региональных столиц, в 5 городских округах прошли муниципальные выборы.
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