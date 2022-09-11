Терапевт Алешечкин объяснил, когда колебания температуры тела становятся опасными

Терапевт Алешечкин: колебание температуры на несколько градусов говорит о проблемах со здоровьем

12 сентября 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Разброс нормальных значений зависит от метода измерения температуры тела, сообщил Алешечкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Колебания температуры тела в пределах 0,5 градусов характерны для здорового человека, однако при больших значениях это может быть опасно. Об этом URA.RU рассказал заведующий отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, терапевт Евгений Алешечкин. «Колебания температуры тела на 0,5 градусов в течение дня могут быть нормой, а повышение на 2-3 градуса — признаком серьезного заболевания. Также повышение на один градус может не свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, а колебание температуры на несколько градусов должно привлечь ваше внимание», — сказал Евгений Алешечкин. Терапевт объяснил, что нормальная температура тела может варьироваться в нескольких значениях. «Несмотря на распространенное мнение, нормальная температура тела это не только 36,6. Разброс нормальных значений зависит от метода измерения температуры. Обычно его обозначают от 35,7-37,3», — уточнил врач. При этом постоянно повышенная температура в пределах 37 градусов не всегда говорит о проблемах со здоровьем, подчеркнул Алешечкин. «Она может быть вариантом нормы, однако в ряде случаев может свидетельствовать о наличии инфекционных заболеваний, заболеваний эндокринной системы. В такой ситуации ориентироваться только на температуру нельзя», — заключил собеседник агентства.

Колебания температуры тела в пределах 0,5 градусов характерны для здорового человека, однако при больших значениях это может быть опасно. Об этом URA.RU рассказал заведующий отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, терапевт Евгений Алешечкин. «Колебания температуры тела на 0,5 градусов в течение дня могут быть нормой, а повышение на 2-3 градуса — признаком серьезного заболевания. Также повышение на один градус может не свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, а колебание температуры на несколько градусов должно привлечь ваше внимание», — сказал Евгений Алешечкин. Терапевт объяснил, что нормальная температура тела может варьироваться в нескольких значениях. «Несмотря на распространенное мнение, нормальная температура тела это не только 36,6. Разброс нормальных значений зависит от метода измерения температуры. Обычно его обозначают от 35,7-37,3», — уточнил врач. При этом постоянно повышенная температура в пределах 37 градусов не всегда говорит о проблемах со здоровьем, подчеркнул Алешечкин. «Она может быть вариантом нормы, однако в ряде случаев может свидетельствовать о наличии инфекционных заболеваний, заболеваний эндокринной системы. В такой ситуации ориентироваться только на температуру нельзя», — заключил собеседник агентства.