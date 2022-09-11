Культуролог Михайлова: музыка помогает при деменции

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Клипарт. Магнитогорск, пианино, музыка, культура, клавиши, руки пианиста
По словам культуролога, музыка способна облегчить состояние человека, страдающего деменцией Фото:

В московском пансионате для пожилых людей «Опека» — «Красногорский» постояльцев лечат от деменции при помощи музыки. Об этом рассказала культуролог центра Виктория Михайлова.

«Регулярное прослушивание музыки и несложные физические упражнения позволяют нашим подопечным возвращаться к реальности. После занятий наблюдается улучшение самочувствия: они могут что-то вспомнить из своей молодости или даже недалекого прошлого, у них улучшается ориентация в пространстве», — пояснила культуролог. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, в ее практике не раз наблюдались случаи, когда правильно подобранная музыка положительно сказывалась на самочувствии подопечных. Например, 95-летний мужчина после того, как услышал вальс, сразу воспрял духом и стал танцевать.

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В московском пансионате для пожилых людей «Опека» — «Красногорский» постояльцев лечат от деменции при помощи музыки. Об этом рассказала культуролог центра Виктория Михайлова. «Регулярное прослушивание музыки и несложные физические упражнения позволяют нашим подопечным возвращаться к реальности. После занятий наблюдается улучшение самочувствия: они могут что-то вспомнить из своей молодости или даже недалекого прошлого, у них улучшается ориентация в пространстве», — пояснила культуролог. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам специалиста, в ее практике не раз наблюдались случаи, когда правильно подобранная музыка положительно сказывалась на самочувствии подопечных. Например, 95-летний мужчина после того, как услышал вальс, сразу воспрял духом и стал танцевать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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