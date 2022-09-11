Культуролог Михайлова: музыка помогает при деменции

В московском пансионате для пожилых людей «Опека» — «Красногорский» постояльцев лечат от деменции при помощи музыки. Об этом рассказала культуролог центра Виктория Михайлова.
«Регулярное прослушивание музыки и несложные физические упражнения позволяют нашим подопечным возвращаться к реальности. После занятий наблюдается улучшение самочувствия: они могут что-то вспомнить из своей молодости или даже недалекого прошлого, у них улучшается ориентация в пространстве», — пояснила культуролог. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, в ее практике не раз наблюдались случаи, когда правильно подобранная музыка положительно сказывалась на самочувствии подопечных. Например, 95-летний мужчина после того, как услышал вальс, сразу воспрял духом и стал танцевать.
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В московском пансионате для пожилых людей «Опека» — «Красногорский» постояльцев лечат от деменции при помощи музыки. Об этом рассказала культуролог центра Виктория Михайлова. «Регулярное прослушивание музыки и несложные физические упражнения позволяют нашим подопечным возвращаться к реальности. После занятий наблюдается улучшение самочувствия: они могут что-то вспомнить из своей молодости или даже недалекого прошлого, у них улучшается ориентация в пространстве», — пояснила культуролог. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам специалиста, в ее практике не раз наблюдались случаи, когда правильно подобранная музыка положительно сказывалась на самочувствии подопечных. Например, 95-летний мужчина после того, как услышал вальс, сразу воспрял духом и стал танцевать.