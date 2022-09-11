Мэр Екатеринбурга выполнил задачу по переизбранию Куйвашева

11 сентября 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов (справа) должен был дать губернатору результат лучший, чем в 2017 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 На выборах в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев занял первое место с 56,95% голосов, сообщил источник URA.RU в облизбиркоме по итогам обработки 94% протоколов УИК. Это больше, чем на выборах 2017 года (48%). Таким образом, мэр Алексей Орлов и его команда выполнили задачу, поставленную перед ними руководством региона. Голоса екатеринбуржцев, как утверждает информированный источник, распределились следующим образом. Куйвашева («Единая Россия») поддержали 56,95% избирателей, вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) — 16,22%, депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») — 11,41%, его коллегу Александра Демина («Новые люди») — 9,16%, депутата заксобрания Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,87%. По данным на 18:00 явка составила 19,78% (окончательную цифру избирком огласит позднее). В 2017-м на участки пришли 24,96% избирателей. «Но задачи по явке в этом году не ставились. Важно было провести выборы законно, без эксцессов. И показать для кандидата от „Единой России“ результат больший, чем по итогам кампании 2017 года», — описал критерии оценки источник URA.RU, близкий к администрации. На первом месте Куйвашев идет и в целом по региону. URA.RU подводит итоги выборов в онлайн-трансляции. Инфографика: URA.RU

На выборах в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев занял первое место с 56,95% голосов, сообщил источник URA.RU в облизбиркоме по итогам обработки 94% протоколов УИК. Это больше, чем на выборах 2017 года (48%). Таким образом, мэр Алексей Орлов и его команда выполнили задачу, поставленную перед ними руководством региона. Голоса екатеринбуржцев, как утверждает информированный источник, распределились следующим образом. Куйвашева («Единая Россия») поддержали 56,95% избирателей, вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) — 16,22%, депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия») — 11,41%, его коллегу Александра Демина («Новые люди») — 9,16%, депутата заксобрания Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,87%. По данным на 18:00 явка составила 19,78% (окончательную цифру избирком огласит позднее). В 2017-м на участки пришли 24,96% избирателей. «Но задачи по явке в этом году не ставились. Важно было провести выборы законно, без эксцессов. И показать для кандидата от „Единой России“ результат больший, чем по итогам кампании 2017 года», — описал критерии оценки источник URA.RU, близкий к администрации. На первом месте Куйвашев идет и в целом по региону. URA.RU подводит итоги выборов в онлайн-трансляции.