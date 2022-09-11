Источник раскрыл результат Куйвашева на выборах губернатора после обработки половины голосов

Источник: по итогам обработки 63% бюллетеней Куйвашев занимает первое место на выборах свердловского губернатора

11 сентября 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

По данным источника URA.RU, после обработки 63% протоколов Евгений Куйвашев набрал 65,9% голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 После обработки 63% протоколов действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 65,9% голосов. Соответствующую информацию приводит источник URA.RU в облизбиркоме. «Обработано 63% протоколов. Губернатор Евгений Куйвашев набирает 65,9% (на прошлых выборах в 2017 году он набрал 62,16% — прим. URA.RU). На втором месте находится кандидат от КПРФ Александр Ивачев», — сообщил источник. Напомним, помимо Ивачева, Куйвашеву на выборах противостояли депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»), а также депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). Выборы губернатора Свердловской области проходили 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работали специалисты Центра общественных наблюдений, которые следили за их законностью. Фото: URA.RU

После обработки 63% протоколов действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 65,9% голосов. Соответствующую информацию приводит источник URA.RU в облизбиркоме. «Обработано 63% протоколов. Губернатор Евгений Куйвашев набирает 65,9% (на прошлых выборах в 2017 году он набрал 62,16% — прим. URA.RU). На втором месте находится кандидат от КПРФ Александр Ивачев», — сообщил источник. Напомним, помимо Ивачева, Куйвашеву на выборах противостояли депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»), а также депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). Выборы губернатора Свердловской области проходили 11 сентября с 8:00 до 20:00. Первые избиратели выстраивались очередями у закрытых участков и ждали возможности отдать свой голос. На выборах работали специалисты Центра общественных наблюдений, которые следили за их законностью.