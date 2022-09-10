10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Челябинске завершился большой праздник бокса. Фото

В ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошел международный вечер бокса
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу 2, Челябинск
Праздник прошел в ледовой арене «Трактор» Фото:

В Ледовой арене «Трактор» 11 сентября состоялся международный вечер бокса, организатором которого выступила компания RCC Boxing Promotions. Спортивный праздник посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Гости мероприятия увидели восемь захватывающих схваток, в том числе бой на подтверждение титула BC Silver между обладателем награды Зауром Абдуллаевым и Хованни Страффоном, передает корреспондент URA.RU.

«Заур Абдуллаев и мексиканец Хованни Страффон, который ранее был обладателем титула, провели десятираундовый поединок. В стартовых раундах соперники присматривались друг к другу. Абдуллаев одержал очень уверенную победу техническим нокаутом, подтвердив звание чемпиона по версии BC Silver», — уточнил корреспондент URA.RU.

В одной из схваток победу одержал уроженец Миасса Челябинской области Вильдан Минасов, который выиграл Карена Маргаряна в первом раунде. Кроме того, челябинец Иван Чирков одержал досрочную победу над противников Павлом Гунченко, который решил сняться в третьем из шести раундов.

Ранее стало известно, что для подготовки мероприятия установили более 500 квадратных метров экранов, а также 600 световых и лазерных приборов и 50 кВт концертного звука. Праздник организовала «Русская медная компания».

Турнир по боксу 2, Челябинск
Вильдан Минасов (справа) в первом раунде одолел Карена Маргаряна
Фото:
Турнир по боксу 2, Челябинск
Иван Чирков (слева) победил в бою с Павлом Гунченко
Фото:
Турнир по боксу 2, Челябинск
На турнире присутствовал губернатор Алексей Текслер (в центре), справа от губернатора спикер ЗСО Александр Лазарев
Фото:

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В Ледовой арене «Трактор» 11 сентября состоялся международный вечер бокса, организатором которого выступила компания RCC Boxing Promotions. Спортивный праздник посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Гости мероприятия увидели восемь захватывающих схваток, в том числе бой на подтверждение титула BC Silver между обладателем награды Зауром Абдуллаевым и Хованни Страффоном, передает корреспондент URA.RU. «Заур Абдуллаев и мексиканец Хованни Страффон, который ранее был обладателем титула, провели десятираундовый поединок. В стартовых раундах соперники присматривались друг к другу. Абдуллаев одержал очень уверенную победу техническим нокаутом, подтвердив звание чемпиона по версии BC Silver», — уточнил корреспондент URA.RU. В одной из схваток победу одержал уроженец Миасса Челябинской области Вильдан Минасов, который выиграл Карена Маргаряна в первом раунде. Кроме того, челябинец Иван Чирков одержал досрочную победу над противников Павлом Гунченко, который решил сняться в третьем из шести раундов. Ранее стало известно, что для подготовки мероприятия установили более 500 квадратных метров экранов, а также 600 световых и лазерных приборов и 50 кВт концертного звука. Праздник организовала «Русская медная компания».
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