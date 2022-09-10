Бывший мэр Тобольска побеждает на выборах на пост губернатора

Бывший мэр Тобольска Владимир Мазур набрал около 83% на выборах губернатора Томской области

11 сентября 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Бывший глава Тобольска до этого момента был врио губернатора Томской области Фото: Алексей Колчин © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Бывший глава Тобольска Владимир Мазур по предварительным данным набрал 83,77% в голосовании на пост губернатора Томской области. Его ближайший конкурент получил 6,46% голосов. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «Мазур Владимир Владимирович, Единая Россия — 83,77 процентов. Немцева Галина Григорьевна, Справедливая Россия — Патриоты — За правду — 6,46%» — публикуют предварительные результаты голосования в избиркоме. Всего к 20:52 по московскому времени было обработано 77,55% протоколов. Оставшиеся два участника также набрали меньше Мазура. Так, Петров Андрей Геннадевич из КПРФ получил 5,74% голосов. За Гринева Виктора Валентиновича из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость отдали голоса 2,24% избирателей. Мазур родился в Томской области, работал замом мэра Томска. Затем переехал в Тюменскую область и стал там замом губернатора региона, также был мэром Тобольска. Мазур в мае этого года стал временно исполняющим обязанности губернатора Томской области.

Бывший глава Тобольска Владимир Мазур по предварительным данным набрал 83,77% в голосовании на пост губернатора Томской области. Его ближайший конкурент получил 6,46% голосов. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. «Мазур Владимир Владимирович, Единая Россия — 83,77 процентов. Немцева Галина Григорьевна, Справедливая Россия — Патриоты — За правду — 6,46%» — публикуют предварительные результаты голосования в избиркоме. Всего к 20:52 по московскому времени было обработано 77,55% протоколов. Оставшиеся два участника также набрали меньше Мазура. Так, Петров Андрей Геннадевич из КПРФ получил 5,74% голосов. За Гринева Виктора Валентиновича из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость отдали голоса 2,24% избирателей. Мазур родился в Томской области, работал замом мэра Томска. Затем переехал в Тюменскую область и стал там замом губернатора региона, также был мэром Тобольска. Мазур в мае этого года стал временно исполняющим обязанности губернатора Томской области.