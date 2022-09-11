Бывший мэр Тобольска с разгромом победил на выборах губернатора Томской области

На выборах главы Томской области побеждает Владимир Мазур с 84,94% голосов

12 сентября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Единоросс Владимир Мазур выигрывает после подсчета 100% протоколов Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 После обработки 100% протоколов на выборах нового губернатора Томской области побеждает бывший мэр Тобольска Владимир Мазур. Работавший ранее в Тюменской области кандидат набрал 84,94% голосов. Об этом сообщили в областном избиркоме. «Мазур Владимир, Единая Россия — 84,94% процентов. Немцева Галина, Справедливая Россия — За правду — 6,08%. Андрей Петров, КПРФ — 5,31%» — подводят предварительные итоги в telegram-канале избирательной комиссии Томской области. За кандидата из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Гринева Виктора отдали голоса 2,11% избирателей. Также Мазур поблагодарил всех людей, которые поучаствовали в голосовании и отметил, что во время выборов борьба шла за активность избирателей. »«Прошедшие выборы стали борьбой кандидатов не столько друг с другом, сколько с проблемами. Мы боролись с такими серьезными соперниками, как равнодушие, апатия и уныние. Стремились вернуть доверие людей к власти и веру в себя», — написал он в своем telegram-канале. Мазур в мае этого года стал временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. C 2012 по 2019 он был главой Тобольска в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о расстановке сил в выборах нового губернатора после подсчета 77,55% протоколов.

После обработки 100% протоколов на выборах нового губернатора Томской области побеждает бывший мэр Тобольска Владимир Мазур. Работавший ранее в Тюменской области кандидат набрал 84,94% голосов. Об этом сообщили в областном избиркоме. «Мазур Владимир, Единая Россия — 84,94% процентов. Немцева Галина, Справедливая Россия — За правду — 6,08%. Андрей Петров, КПРФ — 5,31%» — подводят предварительные итоги в telegram-канале избирательной комиссии Томской области. За кандидата из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Гринева Виктора отдали голоса 2,11% избирателей. Также Мазур поблагодарил всех людей, которые поучаствовали в голосовании и отметил, что во время выборов борьба шла за активность избирателей. »«Прошедшие выборы стали борьбой кандидатов не столько друг с другом, сколько с проблемами. Мы боролись с такими серьезными соперниками, как равнодушие, апатия и уныние. Стремились вернуть доверие людей к власти и веру в себя», — написал он в своем telegram-канале. Мазур в мае этого года стал временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. C 2012 по 2019 он был главой Тобольска в Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о расстановке сил в выборах нового губернатора после подсчета 77,55% протоколов.