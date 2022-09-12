Как изменится порядок выдачи шенгенских виз россиянам с 12 сентября

Упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом перестает действовать 12 сентября. Об изменениях в выдаче виз россиянам сообщает РИА «Новости».
- Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро.
- Сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней, а российские туроператоры опасаются, что в худшем случае и до 6 месяцев.
- Россияне «больше не смогут ограничиваться документами по упрощенному списку» — потребуется предоставлять больше подтверждающих документов.
- Еврокомиссия рекомендует странам ЕС внимательнее присматриваться к россиянам и «в случае угрозы безопасности» отказывать в выдаче виз.
- Приоритет при выдаче виз будут отдавать членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам, туристов будут записывать в последнюю очередь.
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Еврокомиссия рекомендует не выдавать долгие многократные визы — это значит, что российские граждане будут получать однократные шенгены строго под даты поездки.
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Страны ЕС также смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство.
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Уже выданные визы продолжают действовать, хотя Еврокомиссия рекомендует «в случае угрозы безопасности» их аннулировать.
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Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября введут запрет на въезд россиян с любыми шенгенами (с рядом исключений, например для дальнобойщиков и тех, кто едет в Калининград).
Страны Евросоюза приняли решение прекратить действие упрощенного визового режима с Россией в рамках санкционного давления после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту территорий и жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства также отмечал, что санкции Запада направлены н только против руководства страны, но и против каждого россиянина.
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