Как изменится порядок выдачи шенгенских виз россиянам с 12 сентября

Еврокомиссия опубликовала порядок выдачи виз россиянам с 12 сентября

12 сентября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Визовый сбор увеличится до 80 евро Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз Упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом перестает действовать 12 сентября. Об изменениях в выдаче виз россиянам сообщает РИА «Новости». Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро.

Сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней, а российские туроператоры опасаются, что в худшем случае и до 6 месяцев.

Россияне «больше не смогут ограничиваться документами по упрощенному списку» — потребуется предоставлять больше подтверждающих документов.

Еврокомиссия рекомендует странам ЕС внимательнее присматриваться к россиянам и «в случае угрозы безопасности» отказывать в выдаче виз.

Приоритет при выдаче виз будут отдавать членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам, туристов будут записывать в последнюю очередь.

Еврокомиссия рекомендует не выдавать долгие многократные визы — это значит, что российские граждане будут получать однократные шенгены строго под даты поездки.

Страны ЕС также смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство.

Уже выданные визы продолжают действовать, хотя Еврокомиссия рекомендует «в случае угрозы безопасности» их аннулировать.

Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября введут запрет на въезд россиян с любыми шенгенами (с рядом исключений, например для дальнобойщиков и тех, кто едет в Калининград). Страны Евросоюза приняли решение прекратить действие упрощенного визового режима с Россией в рамках санкционного давления после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту территорий и жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства также отмечал, что санкции Запада направлены н только против руководства страны, но и против каждого россиянина.

Упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом перестает действовать 12 сентября. Об изменениях в выдаче виз россиянам сообщает РИА «Новости». Еврокомиссия рекомендует не выдавать долгие многократные визы — это значит, что российские граждане будут получать однократные шенгены строго под даты поездки. Страны ЕС также смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство. Уже выданные визы продолжают действовать, хотя Еврокомиссия рекомендует «в случае угрозы безопасности» их аннулировать. Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября введут запрет на въезд россиян с любыми шенгенами (с рядом исключений, например для дальнобойщиков и тех, кто едет в Калининград). Страны Евросоюза приняли решение прекратить действие упрощенного визового режима с Россией в рамках санкционного давления после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал главными целями спецоперации защиту территорий и жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства также отмечал, что санкции Запада направлены н только против руководства страны, но и против каждого россиянина.