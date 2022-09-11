Коммунисты ЯНАО сменили представителя в избиркоме

Новым членом избиркома в Надымском районе назначен Владимир Покроев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Член Территориальной избирательной комиссии Надымского района (ЯНАО) Андрей Бабушкин досрочно прекратил свои полномочия. Об этом сообщается на сайте избиркома ЯНАО.

«На основании предложения от Ямало-Ненецкого окружного отделения политической партии КПРФ к назначению членом Территориальной избирательной комиссии Надымского района с правом решающего голоса, взамен досрочно прекратившего свои полномочия члена комиссии Бабушкина Андрея Витальевича, принято решение назначить новым членом Территориальной избирательной комиссии Надымского района с правом решающего голоса Покроева Владимира Владимировича», — сообщается в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что первый заместитель главы Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских резко отреагировал на критику местного общественника Андрея Бабушкина. Активист в соцсетях задал чиновнику несколько вопросов о его зарплате и автопарке, за что был заблокирован.