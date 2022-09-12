Пасечник: украинские диверсанты пытаются проникнуть в ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонид Пасечник отметил, что попытки вторжения в ЛНР будут пресечены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток проникнуть на территорию Республики с целью провокаций и запугивания наших граждан. Такие случаи зафиксированы в ряде освобожденных населенных пунктов», — цитирует Пасечника Луганский информационный центр.

По его словам, все попытки вторжения ВСУ будут пресекаться Народной милицией ЛНР. Ни о каком отступлении с ранее занятых позиций речи не идет, заявил глава республики.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные полностью освободили ЛНР.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник. «Украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток проникнуть на территорию Республики с целью провокаций и запугивания наших граждан. Такие случаи зафиксированы в ряде освобожденных населенных пунктов», — цитирует Пасечника Луганский информационный центр. По его словам, все попытки вторжения ВСУ будут пресекаться Народной милицией ЛНР. Ни о каком отступлении с ранее занятых позиций речи не идет, заявил глава республики. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные полностью освободили ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...