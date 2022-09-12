Пасечник: украинские диверсанты пытаются проникнуть в ЛНР

Леонид Пасечник отметил, что попытки вторжения в ЛНР будут пресечены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток проникнуть на территорию Республики с целью провокаций и запугивания наших граждан. Такие случаи зафиксированы в ряде освобожденных населенных пунктов», — цитирует Пасечника Луганский информационный центр.

По его словам, все попытки вторжения ВСУ будут пресекаться Народной милицией ЛНР. Ни о каком отступлении с ранее занятых позиций речи не идет, заявил глава республики.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные полностью освободили ЛНР.