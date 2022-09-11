11 сентября 2022

Соперников Куйвашева собрали на приватный разговор после выборов

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Регистрация представителей четырех партий — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — в качестве кандидатов на выборы губернатора области. Екатеринбург , ивачев александр, кузнецов андрей, демин александр, каптюг александр
Оппозиционных кандидатов в губернаторы собрали вечером 11 сентября Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидатов в губернаторы Свердловской области от оппозиции, проигравших главе региона Евгению Куйвашеву, вечером 11 сентября собрали на закрытую встречу об итогах кампании. Как сообщили URA.RU несколько источников, беседовал с политиками вице-губернатор Олег Чемезов.

«После закрытия участков, когда пошли первые результаты, кандидатов собрали в резиденции. Чемезов подводил с ними итоги кампании», — поделился источник в резиденции губернатора. По информации другого инсайдера, в разговоре стороны были благосклонны друг к другу и обошлись без взаимных обвинений.

«Высказали недовольство некоторыми моментами, но в целом согласились, что все прошло спокойно. Поделились впечатлениями, признали, что никого не обидели. Все пожали руки», — раскрыл содержание встречи один из кандидатов. Вице-губернатор Чемезов кратко подтвердил URA.RU, что такая встреча действительно состоялась.

Выборы в Свердловской области состоялись 11 сентября. Победу с результатом 65,78% одержал действующий губернатор Евгений Куйвашев, для которого новый срок станет третьим кряду. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%.

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Кандидатов в губернаторы Свердловской области от оппозиции, проигравших главе региона Евгению Куйвашеву, вечером 11 сентября собрали на закрытую встречу об итогах кампании. Как сообщили URA.RU несколько источников, беседовал с политиками вице-губернатор Олег Чемезов. «После закрытия участков, когда пошли первые результаты, кандидатов собрали в резиденции. Чемезов подводил с ними итоги кампании», — поделился источник в резиденции губернатора. По информации другого инсайдера, в разговоре стороны были благосклонны друг к другу и обошлись без взаимных обвинений. «Высказали недовольство некоторыми моментами, но в целом согласились, что все прошло спокойно. Поделились впечатлениями, признали, что никого не обидели. Все пожали руки», — раскрыл содержание встречи один из кандидатов. Вице-губернатор Чемезов кратко подтвердил URA.RU, что такая встреча действительно состоялась. Выборы в Свердловской области состоялись 11 сентября. Победу с результатом 65,78% одержал действующий губернатор Евгений Куйвашев, для которого новый срок станет третьим кряду. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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