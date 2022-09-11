ЦИК РФ объявил о победе Евгения Куйвашева на выборах губернатора

12 сентября 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев победил в выборах глав регионов после подсчета 100% голосов. Он набрал 65,78% голосов, сообщает ЦИК России на официальном сайте. «Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области. Он набрал 65,78% голосов», — говорится в сообщении. А по данным свердловского избиркома, за него проголосовали 620 тысяч свердловчан. Явка избирателей составила 28,47%. Второе место занял Александр Ивачев (КПРФ) — 12,9%. Третье — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») — 9,15%. Александр Демин («Новые люди») занял четвертое место (6,47%). На последней строчке — Александр Каптюг (ЛДПР) — 3,17% голосов. Ранее URA.RU сообщало, что второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, это следует из результатов экзитполов. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, Куйвашев набирает 59,8%. Выборы губернатора Свердловской области проходили 11 сентября с 8:00 до 20:00. Также агентство сообщало, что на выборах губернатора избиратели заметили участки, привлекающие внимание необычным оформлением или веселыми сюрпризами: от выпечки до гипсовой головы коня. А в центре Екатеринбурга появились урны для странного голосования.

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев победил в выборах глав регионов после подсчета 100% голосов. Он набрал 65,78% голосов, сообщает ЦИК России на официальном сайте. «Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области. Он набрал 65,78% голосов», — говорится в сообщении. А по данным свердловского избиркома, за него проголосовали 620 тысяч свердловчан. Явка избирателей составила 28,47%. Второе место занял Александр Ивачев (КПРФ) — 12,9%. Третье — Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») — 9,15%. Александр Демин («Новые люди») занял четвертое место (6,47%). На последней строчке — Александр Каптюг (ЛДПР) — 3,17% голосов. Ранее URA.RU сообщало, что второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, это следует из результатов экзитполов. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, Куйвашев набирает 59,8%. Выборы губернатора Свердловской области проходили 11 сентября с 8:00 до 20:00. Также агентство сообщало, что на выборах губернатора избиратели заметили участки, привлекающие внимание необычным оформлением или веселыми сюрпризами: от выпечки до гипсовой головы коня. А в центре Екатеринбурга появились урны для странного голосования.