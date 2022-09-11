Курганцы из федерального бюджета похитили миллионы рублей

Из федерального бюджета курганцы похитили четыре миллиона рублей

12 сентября 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

В Кургане будут судить преступную группу за аферы с маткапиталом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана похитили из федерального бюджета четыре миллиона рублей, которые предназначались на выплаты материнского капитала. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Информация опубликована на официальном сайте прокуратуры Курганской области. «Первый заместитель прокурора области Андрей Иньшаков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу организованной группы лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием сертификатов материнского (семейного) капитала. <…> мошенники из федерального бюджета похитили свыше четырех миллионов рублей, предназначенных на выплаты семьям с детьми», — указано в сообщении надзорного ведомства. По версии следствия, группа из трех человек с 2016 по 2019 годы использовала подложные документы и обналичивала средства материнского капитала. Большую часть денег курганцы присваивали себе. Уголовное дело будет направлено в суд. За совершение указанных преступлений курганцам грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что пятеро жителей Курганской области украли средства материнского капитала на сумму более 25 млн рублей. Суд приговорил их к лишению свободы и возмещению причиненного ущерба.

Жители Кургана похитили из федерального бюджета четыре миллиона рублей, которые предназначались на выплаты материнского капитала. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Информация опубликована на официальном сайте прокуратуры Курганской области. «Первый заместитель прокурора области Андрей Иньшаков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу организованной группы лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием сертификатов материнского (семейного) капитала. <…> мошенники из федерального бюджета похитили свыше четырех миллионов рублей, предназначенных на выплаты семьям с детьми», — указано в сообщении надзорного ведомства. По версии следствия, группа из трех человек с 2016 по 2019 годы использовала подложные документы и обналичивала средства материнского капитала. Большую часть денег курганцы присваивали себе. Уголовное дело будет направлено в суд. За совершение указанных преступлений курганцам грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что пятеро жителей Курганской области украли средства материнского капитала на сумму более 25 млн рублей. Суд приговорил их к лишению свободы и возмещению причиненного ущерба.