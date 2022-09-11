В ХМАО администратор магазина «Красное и белое» избила продавца

12 сентября 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

В деле сейчас разбирается полиция Фото: Илья Московец © URA.RU В Лянторе (ХМАО) администратор магазина «Красное и белое» избила продавца. Видеозапись драки опубликована в сообществе «Подслушано Лянтор», в социальной сети «Вконтакте» На видео девушка наносит удары парню по голове и ушам на фоне полок со спиртным. Авторы публикации сообщают, что инцидент произошел в одном из алкомаркетов «Красное и белое», расположенном в 4 микрорайоне города Лянтор в Сургутском районе, а среди участников драки — администратор магазина, избивающая продавца. Комментаторы утверждают, что пострадавший продавец всегда вел себя корректно по отношению к покупателям. «Не знаю, за что она с ним так, но этот парень всегда вел себя очень порядочно и корректно, и зарекомендовал себя как хороший и положительный сотрудник», — утверждает в комментариях Вероника Корнеева. Другие жители Лянтора гадают о причинах драки. «Удивляет, что все защищают парня, не зная, что там произошло… Может, он такое натворил, что вы бы похлеще ответочку ему ответили…» — пишет Марина Ренайко. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу сети «Красное и белое» с просьбой прокомментировать инцидент, но на момент публикации ответ редакция не получила. В пресс-службе МВД по ХМАО пообещали дать комментарий позже. Ранее URA.RU писало о водителе автобуса, избившего пассажира палкой. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку, участники потасовки комментировать инцидент отказались.

В Лянторе (ХМАО) администратор магазина «Красное и белое» избила продавца. Видеозапись драки опубликована в сообществе «Подслушано Лянтор», в социальной сети «Вконтакте» На видео девушка наносит удары парню по голове и ушам на фоне полок со спиртным. Авторы публикации сообщают, что инцидент произошел в одном из алкомаркетов «Красное и белое», расположенном в 4 микрорайоне города Лянтор в Сургутском районе, а среди участников драки — администратор магазина, избивающая продавца. Комментаторы утверждают, что пострадавший продавец всегда вел себя корректно по отношению к покупателям. «Не знаю, за что она с ним так, но этот парень всегда вел себя очень порядочно и корректно, и зарекомендовал себя как хороший и положительный сотрудник», — утверждает в комментариях Вероника Корнеева. Другие жители Лянтора гадают о причинах драки. «Удивляет, что все защищают парня, не зная, что там произошло… Может, он такое натворил, что вы бы похлеще ответочку ему ответили…» — пишет Марина Ренайко. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу сети «Красное и белое» с просьбой прокомментировать инцидент, но на момент публикации ответ редакция не получила. В пресс-службе МВД по ХМАО пообещали дать комментарий позже. Ранее URA.RU писало о водителе автобуса, избившего пассажира палкой. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку, участники потасовки комментировать инцидент отказались.