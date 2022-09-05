В ХМАО водитель автобуса избил человека палкой

Участники конфликта отказались писать заявления.
В Нижневартовске (ХМАО) водитель автобуса избил палкой человека. Информация появилась в местных Telegram-каналах.
«Предварительно конфликт произошел между водителем и молодым человеком, завязалась потасовка. Проводится проверка. Участники происшествия писать заявления по факту произошедшего отказались», — уточнили в пресс-службе МВД по региону.
Ранее URA.RU рассказывало, что охранник в приюте для бездомных в Белоярском (ХМАО) вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии после того, как не смог сам разнять драку двух жителей. Возбуждено уголовное дело.
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