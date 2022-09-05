05 сентября 2022

В ХМАО водитель автобуса избил человека палкой

В Нижневартовске водитель автобуса избил человека палкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники конфликта отказались писать заявления. Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) водитель автобуса избил палкой человека. Информация появилась в местных Telegram-каналах.

«Предварительно конфликт произошел между водителем и молодым человеком, завязалась потасовка. Проводится проверка. Участники происшествия писать заявления по факту произошедшего отказались», — уточнили в пресс-службе МВД по региону.

Ранее URA.RU рассказывало, что охранник в приюте для бездомных в Белоярском (ХМАО) вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии после того, как не смог сам разнять драку двух жителей. Возбуждено уголовное дело.

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В Нижневартовске (ХМАО) водитель автобуса избил палкой человека. Информация появилась в местных Telegram-каналах. «Предварительно конфликт произошел между водителем и молодым человеком, завязалась потасовка. Проводится проверка. Участники происшествия писать заявления по факту произошедшего отказались», — уточнили в пресс-службе МВД по региону. Ранее URA.RU рассказывало, что охранник в приюте для бездомных в Белоярском (ХМАО) вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии после того, как не смог сам разнять драку двух жителей. Возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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